Reconoce Google al maestro tejedor del sarape coahuilense

La cuarta aparición en Original 2025 impulsa nuevas miradas al arte textil y abre oportunidades de diálogo, mercado y proyección internacional con efecto global

Coahuila volvió a colocarse en los ojos del mundo gracias a su tradición textil y luego de que el maestro tejedor Rubén Tamayo, reconocido por preservar la técnica artesanal del sarape de Saltillo, fue seleccionado por Google en un proyecto especial dedicado a oficios mexicanos con raíces culturales profundas.

La empresa documentó el proceso de elaboración dentro del propio taller del artesano, donde los hijos de Tamayo también mantienen viva una tradición que ha creado uno de los símbolos que dan identidad a la capital de Coahuila.

Las cámaras de Google registraron la vida cotidiana alrededor del telar: la disciplina, el colorido de los hilos y el orgullo familiar que acompaña cada pieza.

Este proyecto se complementa con la participación de Tamayo, por cuarta ocasión en “Original 2025”, el encuentro nacional de arte textil que reunió a 500 artesanos en el complejo cultural Los Pinos en la Ciudad de México, donde su trabajo ha sido considerado un ejemplo de identidad y resistencia cultural, especialmente en un oficio que durante décadas ha enfrentado la desvalorización y los riesgos de desaparición.

La trayectoria del maestro —formado en la histórica Tienda del Sarape en 1996— ha permitido que su taller sea hoy un referente para artistas, instituciones y visitantes que buscan conocer la técnica tradicional del diamantado y el diseño de cenefas, emblemas del sarape saltillense.

Rubén Tamayo impulsa ahora una nueva etapa al promover que más jóvenes se interesen en aprender el oficio y fortalecer la Escuela del Sarape La Favorita, la única de su tipo en el país, donde enseña la técnica sin perder su esencia.

Para Tamayo este reconocimiento internacional es solo una señal del valor que tiene preservar la herencia cultural del norte de México.