Reconoce coordinación de seguridad tras ataque armado en Coahuila

Reconoció la actuación y coordinación tras el enfrentamiento donde dos presuntos integrantes de un grupo criminal y un elemento policial perdieron la vida

El Foro de Abogados de Monclova reconoció la actuación de las corporaciones de seguridad de Coahuila después del enfrentamiento registrado en la entidad, donde dos presuntos integrantes de un grupo criminal fueron abatidos y un elemento policiaco perdió la vida.

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del organismo, destacó la respuesta de las autoridades y la coordinación entre instituciones estatales y federales.

El representante del gremio jurídico señaló que existe una estrategia de fortalecimiento de la seguridad mediante mayor infraestructura, personal y equipamiento.

Consideró que estas acciones han permitido mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones, particularmente en la Región Centro, donde los hechos violentos registrados en otros municipios mantienen la atención de las autoridades.

Seguridad de Coahuila recibe reconocimiento de abogados

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro de Abogados de Monclova, destacó el trabajo realizado por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, y por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Señaló que ambos funcionarios han impulsado acciones encaminadas a fortalecer las instituciones responsables de mantener la seguridad en Coahuila.

El abogado indicó que el enfrentamiento ocurrió aproximadamente a 70 u 80 kilómetros de Monclova, por lo que consideró relevante que las corporaciones hayan mantenido vigilancia y capacidad de reacción durante la madrugada. Señaló que los integrantes de grupos criminales pueden considerar que durante esas horas existe menor presencia policial, aunque los operativos permanecen activos.

Reyna Adam resaltó que la respuesta de las autoridades no se limitó a una sola corporación. Explicó que posteriormente también participaron instituciones federales, entre ellas elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, lo que permitió reforzar las acciones emprendidas después del enfrentamiento.

El vocero del Foro de Abogados consideró que esta coordinación representa un elemento importante para mantener las condiciones de seguridad en Coahuila.

Señaló que, independientemente de las instituciones o niveles de gobierno involucrados, las corporaciones tienen como objetivo común preservar la tranquilidad de la población y responder ante hechos relacionados con la delincuencia.

También reconoció el trabajo de los policías que participan en operativos de seguridad y enfrentan situaciones de riesgo durante el cumplimiento de sus funciones.

Subrayó que la pérdida de un elemento durante el enfrentamiento representa el costo humano que pueden enfrentar los integrantes de las corporaciones encargadas de proteger a la población.

Coordinación policial fortalece respuesta en la Región Centro

El representante de los abogados señaló que el despliegue registrado después del enfrentamiento muestra la importancia de mantener comunicación entre las corporaciones estatales y federales. Afirmó que la presencia coordinada de las instituciones permite ampliar la capacidad de respuesta cuando se presentan situaciones que representan un riesgo para la seguridad de los habitantes.

Reyna Adam destacó que las autoridades estatales han realizado inversiones para mejorar las condiciones de operación de las corporaciones. Entre las acciones mencionó el fortalecimiento de infraestructura y la incorporación de más personal, elementos que, dijo, permiten mejorar las tareas de prevención y reacción ante hechos delictivos.

El abogado consideró que estos esfuerzos son especialmente relevantes para la Región Centro de Coahuila, debido a su ubicación y conexión con otras zonas del estado. Señaló que los municipios cercanos a las áreas donde se desarrollan operativos requieren mantener una vigilancia permanente para evitar que grupos delictivos puedan desplazarse con facilidad.

El reconocimiento del Foro de Abogados se produce después de un enfrentamiento que dejó como saldo dos presuntos criminales abatidos y un policía muerto. El hecho generó un despliegue de las corporaciones de seguridad, con participación de autoridades estatales y federales para mantener vigilancia en la zona.

Reyna Adam sostuvo que la seguridad requiere la participación conjunta de las instituciones responsables de la prevención y combate al delito. Por ello, consideró positivo que elementos de diferentes corporaciones hayan intervenido de manera coordinada ante una situación que representó un riesgo para los agentes y habitantes de la región.

Finalmente, el vocero del Foro de Abogados de Monclova reconoció la entrega de los elementos policiacos que participan en las acciones de seguridad y que exponen su vida durante el cumplimiento de su deber. Señaló que la coordinación entre las instituciones debe mantenerse para preservar la paz y tranquilidad de los habitantes de Coahuila.

El Foro de Abogados ha reconocido anteriormente avances en materia de seguridad, aunque también ha planteado la necesidad de corregir posibles abusos y garantizar el respeto a los derechos ciudadanos.