Reconoce Coahuila el sacrificio de sus elementos policiacos

La mañana de este martes se rindió un homenaje a Miguel Martínez, policía quien falleció tras un ataque registrado en el municipio de Hidalgo, el 18 de octubre

El Subsecretario General de Gobierno y Comunicación Institucional del estado, Diego Rodríguez Canales, dijo que el estado reconoce el grado de sacrificio con el que trabajan sus policías, quienes día a día se arriesgan para tener a Coahuila blindado y en paz.

Al hablar del elemento caído en el cumplimiento de su deber, a quien este martes se le rindió un homenaje en el que estuvo presente el gobernador Manolo Jiménez, Rodríguez Canales afirmó que los agentes estatales deben ser reconocidos por su labor.

“Primero que nada una condolencia muy sentida a la familia, a todos los cuerpos de seguridad de nuestro estado, porque sin duda alguna fue muy lamentable, pero hay que destacar que fue en defensa de nuestro estado. “Es importante destacar y reconocer el trabajo que hacen las corporaciones de seguridad, como dijo el primero de sus compromisos era mantener a nuestro estado seguro y en orden, y lamentable sin duda los hechos, pero importante el reconocimiento a nuestras corporaciones”.

El funcionario destacó que una de las características de las fuerzas de seguridad del estado es que se trata de elementos nacidos en Coahuila, quienes tienen a sus familias aquí, y tienen toda la disposición de defender a su tierra y a su gente.

“Es un gran reconocimiento que se les tiene que hacer todos y cada uno de los días, porque ellos sacan el pecho por mantener a nuestro estado como uno de los estados más seguros”.

Destacó que el compromiso del gobernador ha sido brindar el apoyo total a los elementos, a través de un salario digno, prestaciones y el reconocimiento de su trabajo todos los días.

Rinde homenaje a policía caído

La mañana de este martes, en el patio central, se rindió un homenaje en memoria de Miguel Ángel Martínez Hernández, policía que falleciera durante un ataque registrado en el municipio de Hidalgo, Coahuila, el pasado sábado 18 de octubre, día en que fue trasladado de emergencia a una clínica particular de Saltillo, donde murió el pasado domingo por la noche.

A este evento acudió el gobernador del estado, Manolo Jiménez, así como autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. Autoridades y elementos de distintas corporaciones realizaron diferentes guardias de honor