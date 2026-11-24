Javier Laureano Valdez indicó que acreditar la propiedad permite solicitar un amparo si el monto ofrecido no corresponde al inmueble.

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Las familias cuyas propiedades se encuentran dentro del trazo del proyecto del tren de pasajeros del Gobierno Federal tienen alternativas legales para defender su patrimonio, en caso de no estar conformes con la cantidad que les ofrezcan por sus viviendas. Así lo explicó Javier Laureano Valdez, quien señaló que contar con documentos que acrediten legalmente la propiedad será fundamental para solicitar un amparo si fuera necesario.

Negociación de una compensación justa y defensa patrimonial

En este sentido, consideró que lo primero debe ser establecer una negociación con las autoridades para conseguir una compensación justa, de acuerdo con el valor real de cada inmueble, y evitar que los propietarios tengan que aceptar una cantidad que no corresponda a su patrimonio. Advirtió que las familias no están obligadas a quedarse sin opciones legales ante una oferta con la que no estén de acuerdo.

Incertidumbre ante la falta de esquemas de reubicación en Coahuila

Asimismo, recordó que en otras entidades del país se han construido fraccionamientos para reubicar a las familias afectadas por proyectos ferroviarios; sin embargo, en Coahuila no se tiene contemplada esta alternativa, lo que ha generado incertidumbre entre quienes desconocen qué pasará con sus viviendas una vez que avance el proyecto.