Recogen hasta dos toneladas de basura en la Rotonda de Matamoros

Autoridades ambientales señalaron que se mantienen en análisis posibles sanciones para quienes incurran en estas prácticas.

Autoridades municipales reportaron una constante acumulación de basura en el parque La Rotonda, en Matamoros, donde cada fin de semana se llegan a recolectar entre 1.5 y 2 toneladas de desechos.

El secretario de Servicios Públicos, César Reyes, informó que esta problemática persiste debido a que, de manera recurrente, se dejan residuos en el lugar, muchos de ellos generados por negocios cercanos.

Explicó que algunos establecimientos cuentan con servicio de recolección, sin embargo, continúan siendo importantes generadores de basura, por lo que ya se iniciaron acercamientos con la Secretaría de Control Ambiental para atender la situación directamente con estos comercios.

“Estamos recogiendo alrededor de 1.5 a 2 toneladas los fines de semana en esa zona”, puntualizó el funcionario, al destacar el impacto que esto representa para los servicios de limpieza.

Por su parte, autoridades ambientales señalaron que se mantienen en análisis posibles sanciones para quienes incurran en estas prácticas, con el objetivo de reducir tanto la acumulación de basura en espacios públicos como la proliferación de basureros clandestinos.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía y a los negocios a manejar adecuadamente sus residuos, a fin de evitar afectaciones al entorno urbano y posibles multas.