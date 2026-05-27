Reclama suplente curul de Tony Flores; podría perderla por faltas

Fernando Rodríguez pidió ocupar el escaño tras acusar a Tony Flores de faltar injustificadamente al Congreso y usar justificantes falsos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila recibió la petición de Fernando Rodríguez González, diputado suplente de Antonio Flores Guerra, para que se le autorice ocupar ese escaño, debido a que el titular se ha ausentado de manera injustificada a cuatro sesiones a las cuales está obligado a asistir.

Rodríguez González contendió hace tres años por la diputación del Distrito 5 en la fórmula encabezada por Tony Flores, empresario carbonero de Múzquiz. Sin embargo, el legislador se ausentó de las sesiones del 28 de abril, el 4, 12 y 19 de mayo, sin que presuntamente se justificaran sus ausencias.

Fernando Rodríguez presentó por escrito una solicitud a la Junta de Gobierno encabezada por la diputada Beatriz Fraustro Dávila, en la que exige que se le dé el lugar de Tony Flores en el Congreso, dado que este no ha cumplido con sus obligaciones legislativas por andar en campaña… buscando la reelección.

Los argumentos del reclamante son que de los nueve diputados que están buscando la reelección, Tony Flores es el único que no pidió licencia y no justificó sus ausencias, aunque presentó un par de justificantes médicos.

Fernando Rodríguez asegura que el empresario llevó dos justificantes por enfermedad, pero éstos son apócrifos. Calificó a Flores Guerra de “entreguista y traidor”, y lo acusó de estar falsificando justificantes médicos para realizar proselitismo.

“Cumplió cuatro faltas, y estoy enterado de que los justificantes que está metiendo son falsos, siguen violando la ley a todas luces, traigo las pruebas suficientes para demostrar que el señor estaba haciendo campaña política”.

Rodríguez González dijo que Tony Flores compró su diputación a cambio de 50 millones de pesos y que hizo arreglos con el líder nacional del PT, Alberto Anaya, y del ex candidato al Gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, a quien también acusó de traidor.

Cuestionó que la actual presidenta del Congreso, Beatriz Fraustro, no lo haya llamado para ocupar la curul que abandonó Tony Flores, por lo que él considera que tiene derecho a ser diputado en su calidad de suplente.

“Yo exijo el Congreso que le dé cumplimiento al artículo 24 y 32 de la Ley Orgánica del Congreso, y al artículo 51 de la Constitución Política donde se establece que un diputado al faltar tres ocasiones sin causa justificada, dice la ley orgánica que puede ser nada más en dos supuestos: por enfermedad o por comisión legislativa.

“Tony Flores, ni te estaba enfermo, ni tenía comisión legislativa, puesto que aquí traigo las pruebas y se las voy a mostrar”.

La actual campaña de Flores ha sido por demás accidentada: días antes de que arrancara el periodo de campañas, una antigua colabora de su hermana, Tania Flores Guerra, ex alcaldesa de Múzquiz, sacó a la luz una antigua acusación en su contra en Estados Unidos por delitos de carácter sexual, la cual presuntamente se encuentra vigente.

La semana anterior, mientras realizaba campaña en San Buenaventura, una mujer le vació una jarra en el rostro, luego de que Flores tratara de saludarla con un beso.