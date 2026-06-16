Recibirán Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas

Se abordarán temas relacionados con infraestructura, innovación tecnológica, sostenibilidad, integración regional y transformación de las cadenas de valor.

Saltillo reunirá a especialistas, empresarios, autoridades y organismos internacionales vinculados al sector logístico durante la realización del 11º Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, que se desarrollará del 26 al 31 de octubre de 2026.

El anuncio fue realizado por el Clúster Logístico de Coahuila, organismo que presentó oficialmente la agenda del encuentro internacional, considerado uno de los espacios más importantes para analizar el futuro de las cadenas globales de suministro y los desafíos que enfrenta la logística a nivel mundial.

El presidente del Clúster Logístico de Coahuila, Juan Manuel Ramos Cantú, destacó que la designación de Saltillo como sede representa una oportunidad para mostrar las fortalezas logísticas del estado y fortalecer vínculos con actores estratégicos de distintas regiones del mundo.

“Presentamos una agenda de talla mundial que permitirá mostrar nuestras capacidades logísticas y, al mismo tiempo, generar alianzas y conversaciones que impulsen la competitividad de nuestra región”, señaló.

El foro se desarrollará bajo el tema “Logística 2030: Megatendencias y Nuevos Paradigmas de las Cadenas de Suministro Globales – Agenda ONU 2030”, abordando temas relacionados con infraestructura, innovación tecnológica, sostenibilidad, integración regional y transformación de las cadenas de valor.

La organización del evento corre a cargo del Clúster Logístico de Coahuila en coordinación con la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (OMCPL), el Gobierno de Coahuila, el Municipio de Saltillo, ProCoahuila y la Universidad Autónoma de Coahuila.

De acuerdo con los organizadores, el encuentro contará con un área de exposición integrada por 63 espacios comerciales destinados a empresas proveedoras de servicios logísticos, transporte, tecnología, infraestructura y comercio internacional.

Además de las conferencias y paneles especializados, el foro buscará generar oportunidades de negocio, atracción de inversiones y vinculación entre empresas, autoridades y organismos internacionales.

La sede fue obtenida por Coahuila luego de que el Clúster Logístico presentara su candidatura durante la edición anterior celebrada en Valencia, España, donde inició el proceso para traer el evento internacional a la entidad.

Los organizadores estiman la participación de representantes de diversos países, consolidando a Saltillo como uno de los principales puntos de encuentro para el análisis de las tendencias que marcarán el futuro de la logística y el comercio global durante la próxima década.