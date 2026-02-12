Reciben pensión trabajadores de educación de la sección 38

Destacó que este proceso cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado, de donde provienen los recursos que garantizan el pago de las pensiones

En lo que va del 2026, al menos 88 trabajadores de la educación agremiados a la Sección 38 del magisterio han recibido su constancia de pensión, lo que les permite concluir su etapa laboral y comenzar una nueva etapa dedicada a disfrutar de su familia, tras haber entregado gran parte de su vida al servicio educativo. Este avance representa un inicio de año positivo para el gremio magisterial.

Osvaldo Aguilar, titular de la DIPETRE, informó que se trata de un buen comienzo y aseguró que se continuará trabajando para que quienes dedicaron su vida a la vocación docente puedan acceder a un retiro digno.

Destacó que este proceso cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado, de donde provienen los recursos que garantizan el pago mensual de las pensiones para los maestros jubilados.

Por su parte, la dirigente estatal de la Sección 38, maestra Isela Lévano, reconoció el trabajo realizado por Osvaldo Aguilar al frente de la dependencia, así como el apoyo incondicional del gobernador Manolo Jiménez para hacer posible que más docentes obtengan su pensión y certeza económica en esta nueva etapa de su vida.