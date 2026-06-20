Reciben mujeres de Ocampo capacitación ambiental

Desarrollan autoridades taller con el objetivo de impulsar la participación comunitaria en la protección de la biodiversidad

Un grupo de mujeres de comunidades rurales de Ocampo recibió capacitación especializada para convertirse en promotoras ambientales y fortalecer la conservación de especies emblemáticas del desierto coahuilense, entre ellas el águila real, el borrego cimarrón y la zorrita norteña.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, desarrolló un taller dirigido a habitantes de los ejidos Jaboncillos, Piedritas y Norias de Boquillas, con el objetivo de impulsar la participación comunitaria en la protección de la biodiversidad.

A diferencia de los esquemas tradicionales de capacitación, las actividades se realizaron directamente en campo, donde las participantes trabajaron junto a guardaparques en el diseño de materiales didácticos y dinámicas adaptadas a las condiciones de las escuelas rurales de la región.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la conservación de fauna silvestre y la importancia ecológica de las áreas naturales protegidas, además de herramientas para transmitir estos conocimientos de manera sencilla y accesible a niñas, niños y jóvenes de sus comunidades.

La capacitación también buscó fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad territorial de las participantes, quienes serán parte fundamental en la vigilancia y defensa de los recursos naturales frente a amenazas como el saqueo de especies o la pérdida de biodiversidad.

Como siguiente etapa del proyecto, la Conanp prevé que las promotoras comiencen a impartir actividades de educación ambiental en escuelas rurales a partir del próximo ciclo escolar, en coordinación con docentes y personal técnico del área natural protegida.

La dependencia destacó que el involucramiento de las mujeres resulta clave para consolidar estrategias de conservación de largo plazo en una región considerada de alta importancia ecológica por la presencia de especies únicas y ecosistemas característicos del desierto chihuahuense.