La Defensoría canalizó cinco casos de violencia de género al Tribunal Universitario y destacó la importancia de acompañar a las víctimas.

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La Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila abrió 26 expedientes durante 2026 por situaciones que podrían representar una vulneración a los derechos de integrantes de la comunidad universitaria, además de canalizar cinco casos de violencia de género al Tribunal Universitario, informó su titular, Nadia Libertad Salas Carrillo.

La funcionaria explicó que la mayoría de los expedientes están relacionados con conflictos académicos, entre ellos negativas a revisar evaluaciones y situaciones que afectan el derecho de petición de los estudiantes. También se reciben inconformidades por problemas de convivencia entre alumnos, que pueden atenderse mediante mecanismos de diálogo, conciliación y mediación.

Salas Carrillo precisó que los cinco casos de violencia de género fueron enviados al Tribunal Universitario y no forman parte de los 26 expedientes atendidos directamente por la Defensoría. Señaló que cada situación requiere una valoración particular para determinar qué instancia tiene competencia y cuál es el procedimiento adecuado.

Uno de los aspectos que destacó es que no todas las personas que atraviesan una situación de violencia están preparadas emocionalmente para presentar una denuncia formal. Por ello, sostuvo que la atención institucional debe comenzar por escuchar, brindar orientación y respetar la voluntad de quienes solicitan ayuda, sin presionarlas para iniciar un procedimiento.

Finalmente, invitó a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios a acercarse a la Defensoría cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados, incluso si todavía no tienen claro ante qué instancia deben acudir. Subrayó que el acompañamiento y la orientación también forman parte de la atención que ofrece la Universidad.