Recibe paciente de Ciudad Juárez exitoso trasplante en Torreón

Un equipo médico se trasladó hacia Ciudad Juárez para concretar la donación multiorgánica que salvó a dos pacientes en la región norte.

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Después de seis años de enfrentar una insuficiencia renal terminal, Joanna recibió una llamada que cambió su vida: había un donador compatible y podía recibir un trasplante de riñón. Ella, de 37 años y originaria de Ciudad Juárez, había pasado por hemodiálisis y permanecía en la lista de espera del Hospital de Especialidades No. 71 en Torreón, Coahuila, luego de que sus familiares no resultaran compatibles para donarle un órgano.

La oportunidad llegó desde su propia ciudad de origen, donde una familia decidió donar los órganos de Benjamín, un hombre de 44 años que falleció tras sufrir un accidente y que en vida había expresado su deseo de convertirse en donador. El 25 de agosto, un equipo médico de la clínica No. 71 se trasladó a Ciudad Juárez para procurar dos riñones y dos córneas. Ese mismo día, Joanna y José Francisco recibieron los riñones que les dieron una nueva oportunidad de recuperar su salud y mejorar su calidad de vida.

Para Joanna, el trasplante también significó recibir un mensaje que difícilmente olvidará. Una de las hijas de Benjamín le escribió una carta en la que recordó a su padre como un hombre alegre y feliz, y le pidió que viviera de la misma manera. Conmovida, Joanna agradeció el gesto y aseguró que tanto Benjamín como su familia estarán siempre presentes en sus oraciones, mientras reconoce que su recuperación avanza favorablemente.

El 10 de septiembre, Joanna y José Francisco acudieron nuevamente a la UMAE No. 71, esta vez para tocar la campana que simboliza la recuperación de los pacientes trasplantados. Rodeados de sus familias y del personal médico que los acompañó durante el proceso, ambos marcaron el inicio de una nueva etapa, posible gracias a una decisión tomada en medio del dolor: la de una familia que permitió que la vida de Benjamín continuara, de alguna manera, en otras personas.