Recibe equipo de INFO7 Coahuila Premio de Periodismo Cultural

El trabajo galardonado, titulado 'Hombre de Bilbao', fue distinguido en la categoría de mejor Nota de Televisión, durante la vigésima sexta edición del certamen

El equipo de INFO7 Coahuila, conformado por Christyan Adolfo Estrada Castillo (reportero), Luis Martínez Zapata (camarógrafo) y Cecilia De Luna Chavarría (editora), fue reconocido con el Premio de Periodismo Cultural “Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’” 2025, otorgado por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

El trabajo galardonado, titulado “Hombre de Bilbao”, fue distinguido en la categoría de mejor Nota de Televisión, durante la vigésima sexta edición del certamen que reconoce la labor de periodistas, reporteros y comunicadores en las diferentes regiones del estado.

La ceremonia se realizó en el Lobby de la Infoteca del Campus Arteaga y estuvo encabezada por el rector de la UAdeC, Jesús Octavio Pimentel Martínez; el subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional del Estado, Diego Rodríguez Canales, y el periodista y cronista Armando Fuentes Aguirre “Catón”, quien da nombre al galardón.

En esta edición participaron 92 periodistas de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Región Carbonífera y Laguna, con un total de 179 trabajos presentados en las categorías de prensa, radio, televisión, fotografía e impacto social.

El premio busca reconocer el trabajo periodístico que promueve la cultura, la identidad y el patrimonio de Coahuila, además de rendir homenaje a la trayectoria de comunicadores que han dejado huella en el ámbito informativo.