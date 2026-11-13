Recibe diputado Guillermo Anaya atención médica en Nuevo León

Personas cercanas a su entorno familiar confirmaron que el representante popular se encuentra en proceso de recuperación.

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Anaya Llamas, permanece hospitalizado en San Pedro Garza García, Nuevo León, debido a un padecimiento neurológico identificado como síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que afecta los nervios periféricos y puede provocar debilidad muscular y dificultades de movilidad.

El legislador coahuilense, de 58 años, fue ingresado a un hospital privado de alta especialidad hace aproximadamente dos semanas, después de presentar problemas de salud cuando se disponía a trasladarse de Monterrey a la Ciudad de México para atender compromisos relacionados con su actividad legislativa.

Familiares del político panista confirmaron su hospitalización, mientras que personas cercanas a su entorno señalaron que se encuentra en proceso de recuperación y bajo vigilancia médica especializada. El diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré ha sido señalado públicamente.

Características clínicas y tratamiento de la enfermedad

Esta enfermedad se presenta cuando el sistema inmunitario ataca por error los nervios periféricos, lo que puede ocasionar hormigueo, pérdida de sensibilidad, debilidad muscular progresiva y, en casos graves, parálisis temporal.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), algunas personas afectadas pueden desarrollar complicaciones respiratorias que requieren atención hospitalaria intensiva. Aunque la mayoría logra recuperarse, el proceso puede extenderse durante semanas o meses y, en determinados casos, requiere rehabilitación física.

El tratamiento depende de la gravedad del padecimiento y puede incluir la administración de inmunoglobulinas intravenosas o procedimientos de intercambio plasmático, además de vigilancia médica y terapias de rehabilitación.

Trayectoria política y suplencia legislativa

Actualmente, Anaya Llamas se desempeña como diputado federal por el Distrito 5 de Coahuila, con cabecera en Torreón, dentro de la LXVI Legislatura, correspondiente al periodo 2024-2027. También ocupa la secretaría de la Comisión de Vivienda y forma parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En su trayectoria política ha ocupado la presidencia municipal de Torreón, una diputación local y un escaño en el Senado de la República. Además, fue dirigente estatal del PAN y candidato a la gubernatura de Coahuila.

Hasta el momento no se ha confirmado públicamente una fecha para su alta hospitalaria o su reincorporación a las actividades legislativas. Su suplente registrado en la Cámara de Diputados es Roberto Carlos López García.