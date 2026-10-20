Recibe descarga de 13 mil voltios un empleado en banco

El lesionado trabajaba en el área de sistemas de la institución financiera cuando ocurrió el incidente que detonó la alerta de emergencias.

Un trabajador de 27 años fue trasladado a un hospital después de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento en una sucursal de Scotiabank, ubicada en el cruce de las calles Candela y Francisco Coss, en la colonia República.

El lesionado fue identificado como Sergio Omar Quiroz Ruiz, quien se encontraba trabajando en el área de computadoras del banco cuando ocurrió el incidente, que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El reporte ingresó al número de emergencias 911, donde se alertó sobre una presunta explosión al interior de la institución bancaria. Debido a la naturaleza del aviso, personal de auxilio y autoridades se trasladaron al establecimiento para verificar lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros informes, el trabajador habría recibido una descarga de aproximadamente 13,200 voltios, aparentemente generada por un arco eléctrico. El fenómeno produjo un estruendo que fue confundido con una explosión dentro de la sucursal.

Tras localizar al empleado, los cuerpos de emergencia le brindaron atención prehospitalaria para revisar sus condiciones de salud. Posteriormente, personal de un servicio privado de ambulancias se encargó de trasladarlo a un hospital para que recibiera atención médica y se determinara la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente, mientras personal de Protección Civil y de la institución bancaria deberá revisar las circunstancias en las que se produjo la descarga eléctrica, así como las condiciones en que se realizaban los trabajos de mantenimiento.