Rechazan trabajadores devolución de equipo de AHMSA

Empleados de AHMSA manifestaron su inconformidad por la devolución de un montacargas a una empresa particular como parte de un proceso judicial

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) manifestaron su rechazo a la entrega de un montacargas a una empresa particular, luego de que la jueza del concurso mercantil, Duth Haggi Huerta, autorizó la devolución del equipo como parte de un procedimiento judicial relacionado con bienes reclamados por terceros.

Juan Ervey Valenzuela de la Torre, representante de un grupo de obreros disidentes de AHMSA, afirmó que el retiro de este equipo afectaría el patrimonio de la siderúrgica antes de que se lleve a cabo la subasta de sus activos, contemplada dentro del proceso de quiebra.

Obreros piden mantener los activos hasta la subasta

Valenzuela de la Torre sostuvo que la empresa que reclama el montacargas ha esperado tres años y siete meses para recuperarlo, por lo que consideró que puede esperar hasta que concluya el procedimiento de venta de los bienes de AHMSA.

El representante señaló que la postura de los trabajadores es evitar que continúe la salida de maquinaria o equipo de las instalaciones de la acerera mientras no se concrete la subasta judicial, al considerar que los activos deben permanecer integrados al patrimonio de la empresa hasta finalizar el proceso de liquidación.

Quiebra de AHMSA continúa bajo supervisión judicial

El grupo de obreros disidentes indicó que permanecerá atento a las resoluciones relacionadas con la quiebra de AHMSA y mantendrá su oposición a cualquier retiro de bienes que, desde su perspectiva, reduzca el valor de la masa concursal.

El proceso de quiebra de Altos Hornos de México continúa bajo la supervisión del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles. Como parte del procedimiento, diversos acreedores han promovido reclamaciones para recuperar bienes cuya propiedad aseguran acreditar, mientras el síndico administra los activos que integran la masa concursal.

De manera paralela, miles de extrabajadores permanecen a la espera de la publicación de la convocatoria para la subasta de AHMSA y de Minera del Norte (MINOSA), al considerar que la venta de los activos permitirá avanzar en el pago de los adeudos laborales pendientes desde el cese de operaciones de la empresa.