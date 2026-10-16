Rechazan trabajadores del IMSS propuesta salarial

La base sindicalizada del IMSS en Coahuila rechazó mayoritariamente la propuesta salarial, pese a intimidaciones denunciadas durante la votación

Luego de una intensa jornada de votaciones, la base trabajadora sindicalizada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila levantó la voz y, en su mayoría, rechazó la propuesta salarial presentada por la dirigencia nacional.

Pese a las presuntas intimidaciones denunciadas durante el proceso, los trabajadores acudieron a las urnas para manifestar su inconformidad con un ofrecimiento que consideran insuficiente, postura que también se replicó en otras entidades del país.

Este resultado representa un mensaje contundente para los representantes sindicales estatales y nacionales, quienes deberán escuchar a sus agremiados y buscar una mejor negociación salarial.

Aunque el tema fue minimizado incluso desde la Presidencia de la República, los trabajadores demostraron que la última palabra la tiene la base sindical, particularmente aquellos que durante días participaron en marchas, plantones y movilizaciones, incluso viajando a la Ciudad de México para exigir condiciones laborales más justas.

En medio de este movimiento, quien ha sido duramente cuestionado por su ausencia es el doctor Anastasio Gómez, dirigente estatal del sindicato del IMSS, señalado por trabajadores que consideran que defraudó la confianza depositada en él como una promesa de cambio.

Hoy, lejos de atribuir el resultado a sus representantes, los inconformes reconocen que este logro pertenece a quienes no cedieron ante las presiones y decidieron alzar la voz. Coahuila dijo NO y dejó claro que el verdadero poder del sindicato está en sus trabajadores.

Por su parte, a nivel nacional, el dirigente de este sindicato de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, Rafael Olivos, reconoció la postura de la base trabajadora.