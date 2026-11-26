La decisión mantiene estancado el procedimiento de venta, después de dos subastas fallidas, mientras miles de trabajadores continúan sin sus liquidaciones

La jueza Ruth Haggi Huerta García se negó a ordenar una nueva subasta pública de Altos Hornos de México (AHMSA) y tampoco estableció una fecha para vender los activos industriales y mineros, al determinar que esa responsabilidad recae exclusivamente en el síndico de la quiebra.

La decisión mantiene estancado el procedimiento de venta, después de dos subastas fallidas, mientras miles de trabajadores continúan sin recibir los recursos que les corresponden por sus créditos laborales.

Con esta resolución, Víctor Manuel Aguilera Gómez queda nuevamente frente a la responsabilidad de destrabar la enajenación de los bienes de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), sin que exista todavía una fecha definida para otro intento de venta.

Dos subastas fallidas y una garantía que ahuyenta inversionistas

La petición fue presentada el 19 de noviembre por Gabriel Iván Sarabia Zúñiga, representante de AHMSA, dentro del expediente concursal 19/2023, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

El representante de la siderúrgica solicitó modificar las condiciones de participación para facilitar el ingreso de inversionistas, luego de que los dos procedimientos anteriores no consiguieron compradores capaces de concretar la adquisición de los activos.

Uno de los principales obstáculos señalados fue la elevada garantía de seriedad exigida a los interesados, cuyo monto habría limitado la participación de potenciales compradores y reducido las posibilidades de obtener una oferta viable.

Sarabia Zúñiga planteó establecer requisitos menos restrictivos, pero que conservaran las garantías necesarias para asegurar la formalidad de las propuestas económicas y evitar que el procedimiento volviera a fracasar.

También pidió al juzgado establecer día y hora para una nueva audiencia, además de instruir al síndico para elaborar y publicar la convocatoria correspondiente.

La jueza se deslinda de organizar la venta

Sin embargo, Ruth Haggi Huerta García rechazó asumir esa responsabilidad y determinó que la organización de una nueva subasta corresponde legalmente a la sindicatura, conforme a las disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles.

La resolución coloca nuevamente sobre Aguilera Gómez la obligación de impulsar la venta, definir las condiciones del procedimiento y realizar las acciones necesarias para disponer de los bienes que integran la masa concursal.

La juzgadora recordó que el síndico debe actuar con la diligencia de un administrador en negocio propio y responder por las pérdidas o menoscabos que sufran los activos cuando sean consecuencia de culpa o negligencia.

Aunque la negativa judicial no impide convocar a otra subasta, tampoco establece un plazo para hacerlo, por lo que la posibilidad de una nueva venta permanece sin fecha.

Trabajadores siguen esperando el pago de sus créditos

El nuevo revés mantiene a los acreedores laborales en la incertidumbre, mientras la falta de una operación de compraventa impide disponer de recursos para atender los compromisos reconocidos dentro de los concursos mercantiles.

La situación afecta a miles de trabajadores de AHMSA y MINOSA, quienes arrastran desde el cierre de operaciones una crisis económica derivada de la paralización de la siderúrgica y la falta de pago de sus derechos laborales.

Paralelamente, continúa vigente la alternativa de integrar un consorcio comprador, luego de que el juzgado concedió en octubre pasado un periodo de 90 días para que los acreedores garantizados negociaran esa posibilidad.

Mientras esas conversaciones avanzan, la venta de AHMSA sigue sin concretarse y la responsabilidad de evitar que el proceso continúe prolongándose recae ahora en el síndico, quien deberá determinar cómo y cuándo intentará colocar nuevamente los activos en el mercado.