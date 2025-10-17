Rechazan fuerzas de seguridad, incursiones de delincuentes

Fernández Montañez reiteró que la seguridad es una prioridad para Coahuila, y que las autoridades seguirán trabajando para mantener a la entidad en paz

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Este jueves las fuerzas de seguridad estatales y federales rechazaron dos intentos de incursión de delincuentes en el norte del estado, que dejaron como saldo dos elementos del Ejército lesionados y un presunto delincuente muerto.

En el primer evento, poco después de las 6:00 de la mañana civiles armados emboscaron a una patrulla de militares que hacían recorridos de vigilancia en una brecha en el municipio de Hidalgo, resultando dos elementos lesionados con arma de fuego, sin embargo no tuvieron lesiones de consideración.

Esto motivó a que se activara un protocolo de actuación para tratar de localizar a los agresores durante las siguientes horas.

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dijo que durante los operativos conjuntos entre la Secretaría de Seguridad Pública del estado y las Fuerzas Federales, se logró la detención de dos mujeres y un hombre en las brechas cercanas a donde ocurrió la agresión a los militares.

Refirió que cerca del medio día, elementos de la Marina se detuvieron a cargar combustible en Colombia, Nuevo León, donde se encontraron a un vehículo que embistió a una unidad, y posteriormente emprendió la huida.

En este encuentro, un civil que viajaba en la camioneta fue abatido, mientras que su compañero resultó herido.

Fernández Montañez reiteró que la seguridad es una prioridad para Coahuila, y que las autoridades seguirán trabajando para mantener a la entidad en paz, como ha sucedido hasta ahora.

“Queremos reiterarles que además de que no se bajan los brazos, estos incidentes se llevaron a cabo en los límites con el estado de Nuevo León, es importante ubicar y georreferenciar dónde se dieron los hechos, no en Piedras Negras, sino en los límites con Hidalgo”.

Desmintió las versiones de que había un convoy de 15 camionetas con civiles armados en camino a Coahuila, al igual que los rumores de que los delincuentes habían privado de su libertad a elementos del Ejército.