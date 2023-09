 Rechaza Riquelme confrontación; Le niegan libros a Coahuila

Aunque el Gobernador Miguel Riquelme Solís negó que exista una confrontación con el Gobierno federal por el tema de los libros de texto, el Secretario de Educación en el estado, Francisco Saracho Navarro, admitió que la Secretaría de Educación federal no ha querido liberar al estado los libros del año pasado para el arranque del ciclo escolar.

Durante el arranque del ciclo escolar 2023-2024 en Torreón, el mandatario señaló ante la representación de la Secretaría de Educación Pública federal en el evento: “Coméntele a la Secretaria (Leticia Ramírez Amaya) y al señor Presidente de la República que lo de Coahuila no es una confrontación, ni lo va a ser. Coahuila sabrá resolver en tiempo y en forma cuál será el modelo a seguir este año y lo hará de acuerdo con las maestras y maestros, lo hará de acuerdo con los líderes sindicales, y lo hará de acuerdo también con el Gobierno federal”.

Sin embargo, Saracho Navarro dijo que a raíz de la resolución de la Suprema Corte que validó la inconformidad de Coahuila respecto a los libros de texto editados por la SEP para este ciclo escolar, se giró un oficio para solicitar al Gobierno federal los libros de texto del ciclo anterior, sin embargo, la respuesta fue negativa.

“El mismo día (martes de la semana anterior), me responde la Secretaría de Educación Pública que no es posible que me entregue libros del ciclo anterior, y que me llegaron los libros nuevos, del 2023, que si los quiero entregar, que los entregue, y que si no, que no los entregue… no es de que yo quiera o no quiera, es la resolución de una controversia constitucional”, manifestó el titular de educación en Coahuila.

Dijo que el viernes se envió un segundo oficio insistiendo con la petición, pero tuvo la misma respuesta, por lo que este lunes se envió otra solicitud en el mismo sentido.

Saracho insistió en que los niños de Coahuila recibirán una educación de calidad, pues los maestros trabajan basados en un ciclograma y los libros de texto son solamente una herramienta de apoyo.