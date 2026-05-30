Rechaza INEGI manipulación en encuestas de seguridad

La coordinadora estatal del instituto detalló que se levantan datos en las ciudades donde recientemente disminuyó la percepción de inseguridad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) rechazó que las encuestas sobre percepción de seguridad en Coahuila puedan ser manipuladas por gobiernos estatales o municipales, como señalan usuarios en redes sociales, y aseguró que los estudios se realizan bajo metodologías estadísticas estrictas y con selección aleatoria de viviendas.

La coordinadora estatal del INEGI en Coahuila, Sarahi Arroyo Alonso, explicó que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) es elaborada directamente por personal del instituto y no por autoridades locales, además de que la muestra es definida previamente mediante criterios técnicos.

Detalló que en Coahuila se levantan datos de manera trimestral en Saltillo, Torreón y Piedras Negras, ciudades donde recientemente disminuyó la percepción de inseguridad, lo que significa un aumento en la percepción de seguridad entre la población.

La funcionaria señaló que las viviendas seleccionadas no pueden ser sustituidas por decisión del entrevistador, incluso si los habitantes no se encuentran en el momento de la visita.

“Si una vivienda sale seleccionada, no se puede cambiar. Aunque salga un vecino y diga que puede responder, no es posible porque existe una metodología estadística muy específica”, explicó.

Indicó que la encuesta incluye distintas variables relacionadas con seguridad, entre ellas percepción de riesgo, confianza en corporaciones policiacas, evaluación del desempeño de autoridades y expectativas sobre si la situación mejorará o empeorará.

También se consulta a la población sobre las principales problemáticas que consideran prioritarias en sus ciudades.

Ante los cuestionamientos en redes sociales sobre posibles sesgos en los resultados, Arroyo Alonso invitó a la ciudadanía a consultar la metodología pública del INEGI y participar cuando personal acreditado acuda a realizar entrevistas.