Rechaza Coahuila llevar clases en línea por sarampión

En los planteles educativos donde se detecten casos sospechosos de sarampión, se solicitará el uso de cubrebocas a estudiantes y personal docente

El Secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó que hasta el momento no existe alguna posibilidad de ordenar que las clases en educación básica se lleven a cabo en línea, esto pese a que algunos maestros han manifestado su temor por los casos de sarampión.

En entrevista dijo que en los planteles educativos donde se detecten casos sospechosos de sarampión, se solicitará el uso de cubrebocas a estudiantes y personal docente.

“Cuando se detecta algún caso sospechoso, lo que se pide es el aislamiento del alumno o alumna, incluso del personal docente”, señaló el secretario.

Lo anterior debido a que hasta el momento solo se han registrado dos posibles estudiantes enfermos en una escuela de la entidad, y destacó que hasta el momento hay buena respuesta por parte de padres y madres de familia, así como de los trabajadores de las instituciones educativas.