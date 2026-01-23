Recaudación del predial en Ramos Arizpe crece 15% en 2026

Solís Rodríguez señaló que para este 2026 el municipio estableció una meta oficial de 235 millones de pesos por concepto de predial

La recaudación del impuesto predial en Ramos Arizpe registra un incremento del 15 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, al alcanzar 48 millones de pesos durante la primera quincena del año, informó el tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez.

El funcionario explicó que el aumento refleja una tendencia positiva sostenida, ya que en 2025, a estas mismas fechas, el crecimiento había sido del 10 por ciento respecto a 2024. Detalló que del monto recaudado hasta ahora, el 80 por ciento proviene de contribuyentes de casa habitación en zonas urbanas y rurales, mientras que el 20 por ciento corresponde a empresas, cifra que se prevé aumente conforme los corporativos concluyan sus procesos internos de autorización de pago.

Solís Rodríguez señaló que para este 2026 el municipio estableció una meta oficial de 235 millones de pesos por concepto de predial; sin embargo, adelantó que el comportamiento actual de la recaudación permitiría cerrar el año por encima de los 270 millones, superando incluso lo obtenido en 2025, cuando se recaudaron 255 millones de pesos.

Indicó que los recursos recaudados se reflejan directamente en acciones de seguridad y obra pública, como la entrega de ocho nuevas patrullas, 190 uniformes para corporaciones municipales y el arranque de obras estratégicas como Real del Valle, consideradas prioritarias para distintos sectores de la ciudad.

En cuanto al pago electrónico, informó que hasta el momento se han recaudado ocho millones de pesos mediante plataformas digitales, principalmente por contribuyentes jóvenes, mientras que personas adultas continúan acudiendo de manera presencial a realizar el trámite.

El tesorero recordó que el municipio mantiene incentivos para quienes cumplan de manera anticipada, con descuentos del 15 por ciento durante enero, 10 por ciento en febrero y cinco por ciento en marzo, además de recargos simbólicos de un peso. Asimismo, anunció que se destinarán 400 mil pesos en premios para rifas entre contribuyentes cumplidos, distribuidas en tres sorteos mensuales entre febrero y abril.