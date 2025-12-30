Recaudación del predial crece 9.7% y fortalece finanzas

El fortalecimiento de los ingresos propios permitió al municipio mantener el equilibrio financiero durante todo el año, así como atender compromisos operativos

Ramos Arizpe cerró el ejercicio fiscal 2025 con un incremento del 9.7 por ciento en la recaudación del impuesto predial, consolidando este rubro como la principal fuente de ingresos propios del municipio y uno de los pilares para mantener estabilidad financiera y capacidad de inversión pública.

De acuerdo con información oficial, el aumento en la recaudación permitió al Ayuntamiento contar con mayor liquidez para sostener obra pública, garantizar la operación de servicios municipales y dar continuidad a programas sociales, además de cumplir de manera puntual con el pago de nómina y proveedores, sin recurrir a endeudamiento adicional.

Incremento en ingresos fortalece operación municipal

La autoridad municipal señaló que el resultado fue posible gracias a una mayor participación ciudadana y a la implementación de facilidades para el pago del predial, tanto de manera presencial como a través de plataformas digitales, lo que permitió ampliar la base de contribuyentes cumplidos.

El fortalecimiento de los ingresos propios permitió al municipio mantener el equilibrio financiero durante todo el año, así como atender compromisos operativos sin afectar la planeación presupuestal ni la continuidad de proyectos prioritarios en materia de infraestructura y servicios públicos.

Mejoran calificaciones crediticias del municipio

Como resultado del manejo financiero, Ramos Arizpe registró mejoras en sus calificaciones crediticias, con ajustes al alza otorgados por las agencias Moody’s y HR Ratings, lo que posiciona al municipio como un gobierno local con finanzas sanas y capacidad de pago.

Las evaluadoras consideraron factores como el crecimiento sostenido de los ingresos propios, la ausencia de endeudamiento adicional y el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras, elementos que contribuyeron a cerrar el ejercicio fiscal con una perspectiva estable.

Disciplina presupuestal y modernización administrativa

La Tesorería Municipal informó que el incremento en la recaudación estuvo acompañado de controles de gasto, disciplina presupuestal y acciones de modernización administrativa, lo que permitió una gestión más eficiente de los recursos públicos durante 2025.

Estas medidas facilitaron el cierre del año con equilibrio financiero y sentaron las bases para una planeación responsable del presupuesto correspondiente a 2026, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad municipal.

Invitan a cumplir con el pago del predial 2026

De cara al próximo ejercicio fiscal, el Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a realizar de manera oportuna el pago del predial 2026, al destacar que esta contribución es fundamental para sostener el desarrollo del municipio y la prestación de servicios públicos.

La autoridad recordó que durante los primeros meses de 2025 se registró una respuesta positiva de los contribuyentes, lo que permitió iniciar el año con mayor capacidad operativa y avanzar en acciones prioritarias relacionadas con infraestructura, servicios, seguridad y programas sociales.

El pago del predial 2026 podrá realizarse a partir del 2 de enero en las cajas de la Presidencia Municipal y en línea a través del portal oficial del Ayuntamiento, como parte de las medidas implementadas para facilitar el cumplimiento y mantener la tendencia positiva en la recaudación.