Recaudación de Rentas mantiene ingresos estables en 2026

La recaudación se mantiene estable en los primeros ocho meses del año, en niveles similares al periodo anterior, informó Pablo González

La recaudación mantiene un comportamiento estable durante los primeros ocho meses del año y se encuentra prácticamente en el mismo nivel registrado durante el periodo anterior, informó Pablo González, quien señaló que la disminución observada durante estos meses corresponde al comportamiento cíclico de los ingresos.

Explicó que las oficinas mantienen una operación normal y que la menor afluencia durante esta temporada no representa una situación extraordinaria. Señaló que históricamente los meses de menor recaudación coinciden con el periodo en que las familias concentran sus gastos en el regreso a clases.

Recaudación cumple con las expectativas

Pablo González indicó que los ingresos acumulados se encuentran dentro de las previsiones establecidas para este año y que, hasta el momento, no se observa una caída significativa respecto al ejercicio anterior. A ocho meses de iniciado el año, los números muestran un comportamiento prácticamente similar al registrado durante el mismo periodo previo.

El funcionario señaló que la expectativa es mantener esta tendencia durante los próximos meses y alcanzar las metas establecidas al cierre del ejercicio. Añadió que los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo representan el periodo de mayor actividad para las oficinas.

Debido a esta disminución temporal en la afluencia de contribuyentes, durante estos meses se permite que una parte del personal tome vacaciones. La medida busca que los trabajadores puedan reincorporarse antes del periodo de mayor demanda y que las oficinas cuenten con suficiente capacidad operativa.

González explicó que este comportamiento forma parte de un ciclo que se presenta cada año y que permite planear los ingresos de acuerdo con los periodos de mayor y menor actividad. Por ello, descartó que la reducción actual pueda considerarse un indicador de una caída extraordinaria en la recaudación.

Economía no impacta de forma pronunciada

Cuestionado sobre los posibles efectos de las condiciones económicas y la situación del empleo, González reconoció que algunas personas acuden a las oficinas para solicitar apoyo ante dificultades económicas. Sin embargo, aclaró que estos casos no representan hasta ahora un comportamiento generalizado que esté afectando las cifras de recaudación.

Señaló que las comparaciones realizadas con el ejercicio anterior muestran que los ingresos permanecen prácticamente en el mismo nivel. Por ello, consideró que la respuesta de los contribuyentes continúa siendo favorable y permite mantener las expectativas de cierre planteadas para el año.

Explicó que durante los periodos de regreso a clases las familias suelen priorizar la compra de útiles escolares y otros gastos relacionados con la educación. Esta situación provoca tradicionalmente una reducción temporal en los pagos, pero posteriormente la recaudación recupera su ritmo durante los meses de mayor actividad.

El funcionario también consideró que los procesos anteriores de regularización pudieron incrementar el padrón de contribuyentes, lo que actualmente se refleja en una base más amplia de personas que realizan sus pagos. Esta circunstancia contribuye a mantener los ingresos en niveles similares a los registrados anteriormente.

González indicó que, con base en las cifras disponibles hasta el momento, no se ha identificado un efecto pronunciado derivado de la situación económica. Aunque existen personas que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones, señaló que el comportamiento general de los ingresos permanece estable.

Finalmente, sostuvo que las cifras internas muestran un año que avanza conforme a lo planeado y con posibilidades de cerrar en niveles similares a los del ejercicio anterior. Añadió que la evolución de los siguientes meses será determinante, particularmente durante el periodo de mayor actividad que inicia en noviembre.