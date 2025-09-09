Recarpetean bulevard Francisco I. Madero en Saltillo

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, mencionó que se aplicará concreto asfáltico en una superficie de más de 1,300 metros lineales

Como parte las acciones para mejorar las vialidades de la ciudad, el alcalde, Javier Díaz, arrancó los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en el bulevar Francisco I. Madero, al sur de Saltillo.

El edil mencionó que se invertirán más de $7.3 millones de pesos en este bulevar que se encuentra entre colonias como la María del Carmen Cavazos, San Juanita, 23 de Noviembre, Diana Laura, San Nicolás de los Berros, Nueva Jerusalén y El Álamo, entre otras.

El alcalde señaló que en Saltillo se llevan a cabo acciones como esta para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, así como el fortalecimiento de los centros comunitarios y los programas “Aquí Andamos”, “Activa tu Parque”, “Colonias al 100”, “Amor en Movimiento”, y pronto el arranque del “Aquí Vamos Gratis” para apoyar la movilidad de quienes más lo necesitan.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, mencionó que se aplicará concreto asfáltico en una superficie de más de 1,300 metros lineales.