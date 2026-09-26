Rebasan oferta base por AHMSA pero frena por solvencia

La venta del complejo industrial y minero se mantiene pausada a la espera de definiciones legales en el juzgado mercantil.

La venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) permanece sin definirse luego de la subasta realizada este viernes, en la que el empresario Arturo Domínguez Arteaga, de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), presentó una oferta de mil 400 millones de dólares por los activos de ambas compañías.

La propuesta supera tanto el precio mínimo establecido para la operación, de mil 127 millones 378 mil dólares, como el valor de referencia conjunto de AHMSA y MINOSA, estimado en alrededor de mil 326 millones de dólares. Sin embargo, la operación todavía no puede considerarse concretada, debido a que está pendiente acreditar el cumplimiento de los requisitos financieros establecidos por el juzgado.

Como parte de las condiciones del proceso, Domínguez Arteaga deberá acreditar el depósito de una Garantía de Seriedad por 53.6 millones de dólares. La juzgadora otorgó un plazo de 10 días hábiles para que tanto este postor como las demás firmas previamente calificadas por la sindicatura comprueben la transferencia o depósito del fondo de garantía.

Además, las partes involucradas dispondrán de tres días hábiles, del 29 de septiembre al 1 de octubre, para presentar las manifestaciones que consideren pertinentes respecto al desarrollo de la audiencia y las condiciones del procedimiento.

La subasta contempla la venta conjunta de los activos esenciales de AHMSA y MINOSA como una sola unidad productiva, en un proceso que busca definir el destino de la siderúrgica de Monclova, paralizada desde 2022 y actualmente sometida a un procedimiento de quiebra.

Ante la posibilidad de que ningún comprador externo logre acreditar los recursos requeridos, los acreedores garantizados Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme plantearon una alternativa: constituir un consorcio que asumiría la titularidad de los activos y buscaría reactivar las plantas.

Uno de los principales puntos de interés en el proceso es el pago de las obligaciones laborales. El juzgado reconoció créditos por 19 mil 248.6 millones de pesos a favor de trabajadores y extrabajadores de AHMSA y MINOSA. De ellos, 9 mil 857 corresponden a trabajadores de AHMSA, mientras que el universo conjunto considerado en el procedimiento asciende a 13 mil 907 personas.

Con la oferta de CIESA sobre la mesa, el proceso entra ahora en una etapa de definición en la que deberá comprobarse el cumplimiento de las garantías y demás requisitos establecidos por el juzgado antes de determinar si la operación puede avanzar hacia la adjudicación de los activos.