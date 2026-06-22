Rebasan las más de mil 400 viviendas afectadas por lluvias

El funcionario explicó que una parte de las casas afectadas presenta daños de consideración, estimados en aproximadamente el cinco por ciento del total censado

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Las fuertes lluvias registradas en distintos municipios de Coahuila durante los últimos días dejaron daños en al menos mil 400 viviendas, de acuerdo con información proporcionada por Gabriel Elizondo Pérez, coordinador estatal de Mejora Coahuila.

La mayor cantidad de afectaciones se concentra en Piedras Negras, donde cerca de mil hogares reportaron daños, mientras que en Frontera se contabilizan alrededor de 400 inmuebles impactados por las inundaciones.

El funcionario explicó que una parte de las casas afectadas presenta daños de consideración, estimados en aproximadamente el cinco por ciento del total censado.

En algunos sectores, el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura, provocando pérdidas materiales en muebles, aparatos electrónicos y pertenencias de las familias. Además, se detectaron afectaciones en estructuras, techumbres y patios, así como la formación de socavones derivados de la acumulación de agua.

Brigadistas recorren la zona para coordinar entrega de apoyos

Ante este panorama, brigadas estatales continúan recorriendo las zonas perjudicadas para evaluar los daños y coordinar la entrega de apoyos a las familias afectadas. También se trabaja en un programa especial para auxiliar a quienes perdieron documentación oficial durante las inundaciones, facilitando la reposición de actas de nacimiento y otros documentos indispensables mediante la intervención del Registro Civil.

Estas fueron las cifras que se tenían hasta el fin de semana; sin embargo, después de las lluvias registradas durante el sábado y domingo, el número de viviendas afectadas podría aumentar conforme continúen las evaluaciones y se actualicen los reportes oficiales.