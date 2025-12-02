Realizan transportistas de Saltillo tradicional peregrinación

La caravana recorrió por más de tres horas, el bulevar Isidro López Zertuche y la calle Emilio Carranza, hasta llegar al Santuario de Guadalupe

Cientos de choferes del transporte urbano, de carga y de turismo en Saltillo realizaron este sábado su tradicional peregrinación al Santuario de la Virgen de Guadalupe, acompañados por sus familias, en una de las manifestaciones de fe más representativas del gremio.

La caravana recorrió por más de tres horas, el bulevar Isidro López Zertuche y la calle Emilio Carranza, hasta llegar al templo guadalupano, donde los participantes agradecieron por un año de trabajo, salud y protección en la operación diaria de las rutas urbanas.

La mayoría de los operadores señalaron que acuden cada diciembre como parte de una tradición de varios años o incluso décadas.

Entre los asistentes predominó la devoción personal y familiar, por lo que muchos choferes explicaron que diariamente se encomiendan a la morenita del Tepeyac, antes de salir a trabajar, especialmente por los riesgos que implica conducir unidades que transportan a miles de usuarios.

Para sus familias, la peregrinación representa un momento de unión, agradecimiento y continuidad de una costumbre que, en algunos casos, se transmite de generación en generación.

Los operadores señalaron que la fe ha sido un apoyo constante en etapas difíciles, ya sea por situaciones laborales, familiares o de salud, y consideran esta caminata anual como una forma de agradecer por el trabajo obtenido y pedir por la protección durante el siguiente año.

La jornada concluyó en el Santuario, donde los operadores participaron de una misa para cumplir con sus promesas, elevar peticiones y agradecer por lo recibido durante el año.