Realizan pruebas para detectar diabetes e hipertensión en Parras

La Clínica Municipal llevó revisiones médicas a trabajadores de la Presidencia y mantiene pruebas de detección y atención gratuita para toda la población

La Clínica Municipal de Salud de Parras de la Fuente, Coahuila, implementó una jornada de revisiones médicas para trabajadores de la Presidencia Municipal, enfocada en la detección de diabetes e hipertensión arterial.

La iniciativa tiene como finalidad fomentar el cuidado de la salud, detectar a tiempo enfermedades crónicas y facilitar el acceso a servicios preventivos para los empleados municipales.

Acercan pruebas médicas a las áreas de trabajo

La titular de la dependencia, Ana Bertha Ramírez Pérez, informó que el personal médico acudió directamente a las diferentes áreas de trabajo para realizar las pruebas, con el propósito de acercar estos servicios a los empleados que, debido a sus actividades diarias, tienen dificultades para acudir a una consulta.

Explicó que estas acciones buscan identificar posibles problemas de salud de manera oportuna, a fin de facilitar la atención médica y prevenir complicaciones derivadas de estos padecimientos.

Ramírez Pérez señaló que, por indicaciones del alcalde Fernando Orozco Lara, se busca acercar los servicios preventivos a los trabajadores municipales y promover una cultura de cuidado de la salud.

Mantienen atención médica gratuita para la población

Asimismo, la funcionaria destacó que la Clínica Municipal mantiene la atención médica gratuita para toda la población, independientemente de que las personas cuenten o no con afiliación a alguna institución de seguridad social.

Añadió que quienes acudan a la Presidencia Municipal y requieran una prueba de detección también pueden solicitarla. Además, la ciudadanía tiene la opción de acudir directamente a la Unidad Médica Municipal para recibir atención sin costo.