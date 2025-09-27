Realizan pruebas del programa 'Aquí Vamos Gratis' en Saltillo

Las unidades del programa “Aquí Vamos Gratis” hicieron pruebas en Saltillo para afinar detalles antes de su inicio oficial el 1 de octubre, informó el alcalde

Las unidades del programa de transporte “Aquí Vamos Gratis” realizaron este viernes recorridos de prueba en la ciudad de Saltillo, informó el alcalde Javier Díaz González. Estas pruebas forman parte de los preparativos para el arranque oficial del programa el próximo 1 de octubre, con el objetivo de afinar detalles operativos antes de su implementación.

El edil destacó que el inicio de las rutas troncales avanza conforme al calendario previsto. Las dos rutas recorrerán la ciudad en sentido oriente-poniente y norte-sur, y ofrecerán un servicio completamente gratuito para la población. Díaz González subrayó que este proyecto es posible gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y busca transformar la experiencia del transporte público con unidades modernas, choferes capacitados y mayor frecuencia en los recorridos.

Además de mejorar la movilidad urbana, el alcalde señaló que “Aquí Vamos Gratis” representa un impulso a la economía familiar y un paso hacia un Saltillo más sustentable. Uno de los objetivos centrales es incentivar el uso del transporte público sobre el vehículo particular, con lo cual se espera reducir la carga vehicular y mejorar la calidad del aire en la capital coahuilense.