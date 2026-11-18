El llamado está dirigido a personas que conozcan terrenos, predios, brechas o espacios donde pudieran existir enterramientos ilegales

Familiares de personas desaparecidas y autoridades especializadas comenzaron trabajos de reconocimiento en dos sectores de la Región Centro de Coahuila, donde encontraron diversos casquillos de arma larga. Los indicios fueron considerados por los participantes para programar nuevas inspecciones, particularmente en uno de los sitios, aunque hasta el momento no se ha confirmado la existencia de fosas clandestinas.

Rocío de Jesús, vocera del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos, informó que las labores comenzaron el martes 17 de noviembre mediante recorridos terrestres para identificar posibles lugares relacionados con la desaparición de personas.

En esta primera intervención participaron Nancy Elizabeth Ramón Hernández, presidenta del colectivo, y Rocío de Jesús, además de seis funcionarios de instituciones encargadas de las búsquedas. Por parte de las autoridades estuvieron el licenciado Jesús Esparza, de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, y Dolores Dávalos, del Centro Regional de Identificación Humana.

El primer sector requirió cerca de tres horas de recorrido, durante las cuales localizaron una cantidad considerable de casquillos correspondientes a un arma larga. Sin embargo, únicamente uno estaba percutido y correspondía a un calibre distinto, situación que llevó a considerar nuevas revisiones para profundizar en el reconocimiento del terreno.

Posteriormente, los participantes inspeccionaron un segundo lugar durante aproximadamente 40 minutos. En este caso también se acordó regresar para continuar con las labores, debido a que el objetivo de los recorridos iniciales era detectar elementos que permitieran identificar posibles zonas de inhumación clandestina.

Búsqueda de desaparecidos continuará en puntos bajo investigación

La vocera explicó que los resultados obtenidos permitirán establecer las siguientes acciones y determinar qué sectores requieren mayor atención. Por razones de seguridad y para no comprometer las investigaciones, las autoridades solicitaron mantener bajo reserva la ubicación de los terrenos donde se realizaron las primeras inspecciones.

Aclaró que la presencia de indicios balísticos no representa una confirmación de que existan restos humanos enterrados en esos lugares. Los hallazgos deberán analizarse y servirán como referencias para decidir si es necesario ampliar las exploraciones o realizar otro tipo de diligencias especializadas.

En estas actividades participa el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), organismo especializado en procedimientos forenses relacionados con la recuperación, análisis e identificación de personas fallecidas sin identificar. Su intervención permite complementar las acciones de búsqueda con conocimientos técnicos y periciales.

Los recorridos representan el comienzo de una nueva etapa de trabajo coordinado entre las familias y las instituciones responsables de localizar a personas desaparecidas. La información sobre posibles sitios de interés será revisada para establecer prioridades y organizar futuras intervenciones en diferentes sectores de la Región Centro.

Solicitan información ciudadana sobre posibles fosas clandestinas

Ante la continuidad de las jornadas, Rocío de Jesús convocó a los habitantes de la región a compartir cualquier información que pueda ayudar a encontrar a personas desaparecidas. Pidió que quienes conozcan lugares sospechosos o tengan referencias sobre posibles sitios de enterramiento clandestino hagan llegar sus datos a través de los medios de comunicación.

La representante consideró que la participación de la sociedad puede contribuir a ampliar las áreas de búsqueda y proporcionar nuevas pistas a las familias. Señaló que ahora que la Región Centro forma parte de las zonas donde se desarrollan estos operativos, es importante contar con información que permita obtener resultados desde las primeras intervenciones.

El llamado está dirigido a personas que conozcan terrenos, predios, brechas o espacios donde pudieran existir enterramientos ilegales. Los datos recibidos podrán ser canalizados al colectivo para que las autoridades correspondientes los evalúen y determinen si reúnen condiciones para programar una inspección.

Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos mantendrá la coordinación con la Comisión de Búsqueda y el Centro Regional de Identificación Humana para continuar los trabajos de campo. Mientras tanto, las familias reiteraron su interés en recibir información que permita ampliar los puntos de reconocimiento y avanzar en la localización de sus seres queridos.

La agrupación insistió en que cualquier referencia puede ser importante para orientar las investigaciones y encontrar a quienes permanecen desaparecidos. Las próximas jornadas dependerán de la valoración de los primeros indicios y de los nuevos datos que puedan aportar los ciudadanos de la Región Centro de Coahuila.