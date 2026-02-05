Realizan primer sorteo para saltillenses quienes pagaron predial

Se registró un aumento importante en el número de contribuyentes que hacen su pago del predial, según informaron tanto el alcalde De Saltillo,

Finalmente, se llevó a cabo el sorteo de los 10 premios de 100,000 pesos cada uno para quienes pagaron su predial en el mes de enero en la ciudad de Saltillo, Coahuila el 25% de los Saltillenses ha pagado ya su predial y dijo el alcalde Javier Diaz, esto se refleja en confianza para las autoridades Recordando que todo lo que entra será usado para obras en beneficio de los mismos saltillense los ganadores contestaron el teléfono, recibieron la noticia y hoy su puntualidad y compromiso con la ciudad, se ha visto premiada, pero no solamente ellos los beneficios del pago del predial es para todos los saltillenses agregó el edil.

Por su parte, la tesorera del municipio de Saltillo Lizet Alvares Cuéllar dijo que el hecho de qué se tenga la posibilidad de pagar a través de formas electrónicas o digitales, ha ayudado mucho y ha crecido mucho en la ciudad de Saltillo, por ello no Duda en que esta modalidad será el futuro y lo que es una constante es la confianza de los saltillenses a su gobierno municipal…

Cabe señalar que en este primer mes del 2026, se registró un aumento importante en el número de contribuyentes que hacen su pago del predial, según informaron tanto el alcalde De Saltillo, como la misma tesorera de la presidencia de la capital coahuilense él aumentó fue en un 14.5% la recaudación del predial.