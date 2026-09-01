Realizan muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas

Efectúa el Centro Regional de Identificación Humana jornada de toma de muestras de ADN en Monclova, a petición de colectivo de madres buscadoras

El Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) realizó una jornada de toma de muestras de ADN en Monclova, como parte de las acciones para apoyar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en Coahuila y otros estados.

El organismo atendió la solicitud del colectivo de madres buscadoras “Juntos en Acción de Nuestros Desaparecidos, Región Centro de Coahuila” que solicitó su apoyo ante la lista de restos humanos no identificados por falta de perfiles genéticos con qué cruzar sus muestras biológicas.

Héctor Reyes, integrante del área de Documentación de Personas Desaparecidas del CRIH, explicó que la actividad busca ampliar el registro genético de familiares que tienen algún ser querido desaparecido.

Señaló que esta información permite realizar cruces con muestras obtenidas durante exhumaciones y otros procesos de identificación desarrollados por las autoridades.

CRIH busca ampliar base genética de familiares

El funcionario explicó que la toma de muestras consiste en obtener entre cuatro y ocho gotas de sangre de un dedo. La muestra se deposita posteriormente en una tarjeta FTA y se incorpora a las bases de información genética utilizadas por el Centro Regional de Identificación Humana.

Reyes señaló que las muestras de ADN son comparadas con información obtenida durante exhumaciones y con registros existentes en las bases del CRIH. También se realizan confrontas con información de otras entidades mediante las colaboraciones establecidas entre las comisiones de búsqueda.

Indicó que no existe una cifra que pueda proporcionar sobre el número de personas que permanecen sin identificar en Coahuila. Sin embargo, reconoció que todavía existe una cantidad importante de cuerpos y restos humanos que requieren procesos de identificación.

El especialista destacó que la participación de las familias resulta fundamental para avanzar en esos procesos. Además de la muestra de ADN, el personal realiza una entrevista de vida para documentar características individualizantes de la persona desaparecida.

Precisó que los familiares no necesitan contar con una denuncia para acercarse al CRIH y proporcionar información. Agregó que el procedimiento es gratuito, mientras que los datos proporcionados por las familias son manejados de manera confidencial y las muestras se integran bajo un esquema anónimo.

Muestras de ADN permiten mantener búsquedas

La jornada se mantuvo este domingo en Monclova hasta aproximadamente las 17:00 horas. Reyes explicó que el personal puede ampliar la atención si existe demanda, además de señalar que los interesados pueden acercarse desde municipios como Frontera, San Buenaventura y Sabinas.

El representante del CRIH aclaró que la atención no se limita a personas desaparecidas dentro de Coahuila. Explicó que también pueden atender casos ocurridos durante traslados o desapariciones registradas en otras entidades, mediante los mecanismos de colaboración correspondientes.

Entre los estados con los que se mantienen trabajos de coordinación mencionó a Nuevo León y Durango. Estas acciones permiten ampliar las posibilidades de identificación mediante el intercambio y confronta de información genética entre las instituciones participantes.

Reyes indicó que el CRIH ya ha conseguido identificar personas mediante este tipo de procedimientos. Una vez concluido el análisis de una muestra, se entrega al familiar su perfil genético, pero el proceso de búsqueda no termina con esa entrega.

Explicó que los perfiles continúan siendo confrontados con las bases de datos disponibles y con nuevas muestras que se incorporan posteriormente.

El tiempo para obtener el perfil genético puede variar entre tres y seis meses, aunque el resultado puede estar disponible antes o requerir un periodo mayor.

El funcionario señaló que las familias pueden solicitar atención directamente al personal del CRIH. Añadió que también realizan visitas domiciliarias cuando los familiares enfrentan dificultades para trasladarse a los puntos donde se realizan las jornadas.

Reyes explicó que, aunque no se tenga programada una brigada permanente en cada municipio, el personal mantiene trabajo de campo en distintas regiones del estado.

De esta manera, el Centro Regional de Identificación Humana busca mantener el contacto con familiares y ampliar los registros necesarios para avanzar en la identificación de personas desaparecidas.