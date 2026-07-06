Realizan mega reforestación en bulevar Fundadores, de Saltillo

Durante la jornada también se entregaron reconocimientos a empresas que se han sumado de manera voluntaria al programa de reforestación

Como parte de las acciones para fortalecer las áreas verdes de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo este fin de semana una mega reforestación con árboles adultos sobre el camellón central del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Valles de las Flores, evento encabezado por el alcalde Javier Díaz, en coordinación con autoridades ambientales del Gobierno de Coahuila.

Durante la jornada también se entregaron reconocimientos a empresas que se han sumado de manera voluntaria al programa de reforestación, mediante aportaciones destinadas al cuidado y preservación del medio ambiente.

En el evento, el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo, Emmanuel Olache Valdés, destacó que durante la presente administración municipal ya se han plantado más de 25 mil árboles y plantas en distintos sectores de la ciudad, como parte del programa “Verde, Verde Coahuila”.

“Porque un árbol representa la decisión de creer que nuestras ciudades pueden ser más verdes, más sanas y más humanas. En Saltillo asumimos este compromiso”, expresó el funcionario.

Olache Valdés señaló que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, se han intervenido espacios estratégicos con especies adaptadas al clima de la región, entre ellas encinos siempre verdes, pinos, alcahuitas y palmas, con el propósito de garantizar su desarrollo y permanencia.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz resaltó la importancia de impulsar acciones encaminadas a la preservación del medio ambiente, al considerar que además de contribuir al equilibrio ecológico, favorecen el embellecimiento urbano y mejoran la calidad de vida de la población.

El edil explicó que las reforestaciones se realizan con árboles adultos en aquellos espacios que así lo requieren, ya que su mayor tamaño incrementa las posibilidades de supervivencia y permanencia en los sitios donde son plantados.