Realizan más de 300 cortes de agua para recuperar cartera vencida

La empresa EMAS detalló que se ha logrado recuperar más del 60% de los adeudos, lo que representa un avance significativo en la regularización del servicio

El organismo operador de agua en Ramos Arizpe EMAS ha ejecutado más de 300 cortes de servicio en distintos sectores del municipio como parte de un operativo para recuperar la cartera vencida, informó su gerente, Enrique Alatorre Saldivar.

De acuerdo con el funcionario, las acciones se llevaron a cabo en colonias como Urbibilla, Valle Poniente, Villa Sol y la parte alta del Mirador, con resultados que permitieron no solo suspender el suministro a usuarios morosos, sino también formalizar más de 150 nuevos contratos de agua potable y drenaje.

Alatorre detalló que, de los cortes realizados, se ha logrado recuperar más del 60% de los adeudos, lo que representa un avance significativo en la regularización del servicio.

Señaló que en algunos casos se detectaron deudas que superaban los 15 o 20 mil pesos y que llevaban años sin pagarse, incluso de usuarios conocidos de la ciudad.

Explicó que además del operativo de cortes, se está aplicando una depuración administrativa para eliminar cuentas duplicadas o mal aplicadas, lo que ha permitido reducir la deuda general de más de 50 millones de pesos a alrededor de 42 millones.

El gerente subrayó que la instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha sido privilegiar el contacto directo con la ciudadanía y fomentar la cultura del pago mediante esquemas de sensibilización más que de confrontación, aunque con medidas firmes cuando los usuarios se niegan a regularizar su situación.

“Es necesario romper el círculo vicioso de ‘no pago porque no me dan un buen servicio’. Hoy la modernización de las oficinas y la cercanía con la gente tienen como fin recuperar la confianza en el organismo y garantizar agua de calidad”, sostuvo Alatorre.

EMAS reiteró el llamado a los usuarios morosos a ponerse al corriente y formalizar sus contratos, a fin de asegurar un servicio eficiente y contribuir al saneamiento financiero del organismo operador.