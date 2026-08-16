Realizan limpieza y mantenimientos en Ramos Arizpe

Durante los últimos días se realizaron labores de deshierbe, retiro de ramas y residuos, limpieza general y atención de áreas verdes

Cuadrillas municipales reforzaron durante los últimos días los trabajos de limpieza, deshierbe, retiro de ramas y mantenimiento de áreas verdes en distintos sectores de Ramos Arizpe.

Las labores se han concentrado en colonias como El Mirador, Cactus y Manantiales del Valle, además de espacios públicos como la plaza Texcoco, la plaza del sector Morelos y el entorno del CETis 60.

También se realizaron trabajos sobre el bulevar Jaime Benavides Pompa y en otros puntos donde se han detectado o reportado acumulaciones de ramas y residuos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las cuadrillas de Parques y Jardines mantienen recorridos permanentes para atender tanto las labores programadas como los reportes que realizan los habitantes.

Entre las acciones se incluye limpieza general, retiro de maleza, poda y recolección de ramas, además de mantenimiento de plazas y áreas verdes.

“Queremos plazas, calles y espacios públicos que las familias puedan disfrutar y sentir como propios. Es un trabajo de todos los días”, expresó.

El municipio indicó que los recorridos continuarán en colonias, vialidades y áreas de uso común, con prioridad en los puntos donde se detecte mayor acumulación de residuos o deterioro.