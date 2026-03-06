Realizan Feria del Crédito Ganadero en Región Centro de Coahuila

El propósito es acercar a los productores alternativas de financiamiento que les permitan mantener la productividad del sector

Una Feria del Crédito Ganadero se llevó a cabo en la Región Centro de Coahuila con la participación de productores pecuarios, autoridades estatales e instituciones financieras, con el objetivo de difundir esquemas de financiamiento y proyectos estratégicos para fortalecer la actividad ganadera.

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, informó que el evento busca brindar herramientas económicas que permitan a los ganaderos enfrentar los efectos derivados de la suspensión temporal de exportaciones.

El funcionario explicó que la realización de esta feria responde a una estrategia impulsada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, con el respaldo del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal.

Montemayor Garza señaló que Coahuila mantiene una posición relevante en la exportación de ganado hacia Estados Unidos. Ante las restricciones comerciales recientes, las autoridades estatales comenzaron a promover mecanismos que permitan diversificar los canales de venta y fortalecer el mercado interno del sector pecuario.

Financiamiento para engorda de ganado

Durante el evento se presentó un programa de financiamiento orientado a la engorda de ganado, el cual contempla créditos con tasas de interés subsidiadas para productores. El esquema busca que los ganaderos puedan incrementar el peso del ganado antes de su comercialización y así mejorar sus ingresos.

De acuerdo con el secretario, los créditos contemplan una tasa aproximada de 8.25 por ciento, lo que facilita el acceso al financiamiento para los productores interesados en participar en el programa. Esta medida busca incentivar procesos de engorda que aumenten el valor comercial de los animales.

El funcionario explicó que actualmente muchos ganaderos venden becerros con pesos que oscilan entre 180 y 220 kilogramos. Mediante el acceso al financiamiento, los productores pueden mantener el ganado en corrales de engorda hasta alcanzar aproximadamente 570 kilogramos.

Este incremento en el peso permite mejorar el precio de venta del ganado y ampliar los márgenes de ganancia para los productores. Con ello se pretende fortalecer la rentabilidad de la actividad pecuaria en la entidad.

Montemayor Garza precisó que este programa opera actualmente en tres estados del país: Coahuila, Durango y Sonora. Los recursos se canalizan mediante esquemas de financiamiento impulsados por instituciones como los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), además de intermediarios financieros que formalizan los créditos con los productores.

Durante la jornada informativa se realizaron presentaciones técnicas dirigidas a los ganaderos asistentes para explicar los requisitos de acceso al financiamiento. Las exposiciones tuvieron una duración aproximada de entre diez y doce minutos.

En total, cerca de 200 productores participaron en las sesiones informativas, en las cuales se detallaron los mecanismos para solicitar los créditos, los montos disponibles y los procedimientos para formalizar los apoyos.

Infraestructura ganadera contempla inversión millonaria

El secretario de Desarrollo Rural también informó que el programa incluye proyectos de infraestructura destinados a fortalecer la industrialización de la carne en la Región Centro de Coahuila.

Entre las obras contempladas se encuentra la reconstrucción de un rastro tipo inspección federal, así como la instalación de una planta empacadora que permitirá mejorar los procesos de procesamiento y comercialización de productos cárnicos.

Montemayor Garza detalló que la inversión estimada para el rastro y la planta empacadora asciende aproximadamente a 130 millones de pesos. Estos proyectos buscan impulsar la cadena productiva del sector pecuario en la región.

A este paquete de obras se suma la construcción de un centro de subastas ganaderas, cuya inversión estimada ronda los 25 millones de pesos. Esta infraestructura permitirá mejorar los mecanismos de comercialización y facilitar operaciones de compra y venta de ganado.

En conjunto, los tres proyectos representan una inversión que se aproxima a los 155 o 160 millones de pesos, dentro de un esquema financiero que inicialmente contemplaba recursos cercanos a los 180 millones.

El funcionario explicó que estas iniciativas se desarrollan mediante un esquema de colaboración entre el gobierno estatal, el gobierno federal y diversas instituciones financieras vinculadas al sector agropecuario.

Actualmente los proyectos se encuentran en fase de elaboración de estudios y proyectos ejecutivos. De acuerdo con la estimación de las autoridades estatales, el inicio de los procesos de asignación de obra podría comenzar en aproximadamente un mes.

Finalmente, Montemayor Garza destacó: la Feria del Crédito Ganadero busca facilitar el acceso de los productores a la información necesaria para aprovechar los programas de financiamiento disponibles .

El evento también contó con la participación de representantes de asociaciones ganaderas locales, así como de instituciones financieras que estarán a cargo de la operación de los créditos dirigidos al sector pecuario en Coahuila.