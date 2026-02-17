Realizan en la UAdeC Encuentro Global de Mujeres en la Ciencia

Durante el panel fueron planteadas diversas preguntas sobre la importancia actual de las mujeres en la ciencia, así como la combinación de roles

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Unidad Laguna, llevó a cabo el Desayuno Global de Mujeres en la Ciencia 2026 (Global Women's Breakfast), actividad impulsada a nivel mundial por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).

Evento busca impulsar la igualdad en el ámbito científico

El evento, que se realizó para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tuvo como lema este año “Muchas voces, una ciencia” (Many voices, One Science), y su objetivo central fue establecer una red activa para superar las barreras en la igualdad dentro del ámbito científico.

Especialistas comparten experiencias y retos en la ciencia

Para esta edición, efectuada en el auditorio de Posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas, el panel de discusión fue coordinado por la Dra. Ayerim Hernández Almanza, líder del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos Alimentarios.

El presídium estuvo integrado por la Mtra. Miriam Valenzuela Gloria, jefa de planta en la empresa Tomatillas; la Dra. Mónica Lizeth Chávez González, investigadora galardonada con el Premio Mujer Latinoamericana en Química; y la Dra. Erika Flores Loyola, directora de la Facultad.

Panel promueve el empoderamiento femenino en la investigación

Durante el panel fueron planteadas diversas preguntas sobre la importancia actual de las mujeres en la ciencia, así como la combinación de roles entre la vida profesional y personal, con la finalidad de apoyar y empoderar a las mujeres que trabajan en la ciencia e impulsar a las futuras generaciones interesadas en convertirse en investigadoras.

Por su parte, la Dra. Mónica Lizeth Chávez González coincidió en que el liderazgo implica romper con el aislamiento.

“El liderazgo implica romper con el aislamiento, señalando que su mayor desafío y satisfacción ha sido generar nuevo conocimiento y tecnología para luego compartirlo”.