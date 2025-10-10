Realizan el Encuentro Estatal de Salud Mental 2025

Se realizó el Encuentro Estatal de Salud Mental 2025 para promover bienestar emocional y cultura de cuidado mental bajo el lema “Lo que Sientes Importa”

Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas enfocadas en el bienestar emocional y promover una cultura de atención a la salud mental, se llevó a cabo el Encuentro Estatal de Salud Mental 2025, bajo el lema “Lo que Sientes Importa”.

El evento reunió a autoridades estatales, especialistas, académicos y profesionales del sector salud de las cinco regiones del estado, quienes durante dos días compartieron experiencias, estrategias y herramientas para mejorar la atención psicológica y emocional de la población.

La jornada marca la culminación del trabajo iniciado hace un año con los Encuentros Regionales de Psicólogos, realizados en distintas zonas de Coahuila con el propósito de escuchar y reconocer la labor de quienes atienden diariamente los desafíos emocionales de la ciudadanía.

Durante la inauguración, se destacó la importancia de colocar la salud mental en el centro de la agenda pública, reconociendo el papel fundamental que desempeñan psicólogos, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, docentes y promotores de salud como la primera línea de apoyo para quienes enfrentan situaciones de crisis o vulnerabilidad emocional.

El programa “Lo que Sientes Importa” busca fomentar la prevención, el acompañamiento y la atención integral de la salud mental en todos los sectores, especialmente en jóvenes, familias y comunidades.

Entre los ponentes invitados figuran especialistas de reconocimiento nacional e internacional, como la doctora Silvia Olmedo, la doctora Paula Aguilar, el doctor José Javier Mendoza, el doctor Raúl Rojo y la maestra Emiliana Rodríguez, quienes compartieron sus conocimientos en conferencias y talleres enfocados en el manejo emocional, la resiliencia y la intervención en crisis.

Durante el encuentro, participantes y asistentes compartieron su impresión sobre la importancia de este tipo de eventos:

“Es invaluable que existan espacios donde podamos hablar de salud mental sin tabúes. Nos ayuda a entender que pedir ayuda no es una debilidad, sino un acto de valentía”, expresó Laura Méndez, psicóloga de Saltillo. “Como docente, estos talleres me permiten aprender nuevas estrategias para apoyar a mis alumnos y detectar signos de estrés o ansiedad a tiempo”, comentó Carlos Hernández, maestro de secundaria en Monclova. “Participar en este encuentro me inspira a seguir trabajando en la prevención y atención emocional. Nos recuerda que la salud mental debe ser prioridad en nuestras comunidades”, señaló Mariana López, trabajadora social de la región sureste del estado.

Con este encuentro, Coahuila reafirma su compromiso con una sociedad más empática, informada y consciente de que cuidar la mente también es cuidar la vida.