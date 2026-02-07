Realizan con éxito segunda edición del Mercadito de a Peso

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que el programa está enfocado en brindar un respaldo inmediato a las familias

Miles de personas acudieron este viernes a la segunda edición del Mercadito a Peso “Todos por Más – Mejora” en Ramos Arizpe, donde familias completas formaron largas filas desde temprana hora para acceder a productos de la canasta básica a bajo costo, en medio de la cuesta de enero y febrero.

De acuerdo con autoridades municipales, la jornada estuvo preparada para atender entre mil 800 y 2 mil personas, quienes pudieron adquirir entre 25 y 30 productos esenciales —como alimentos y artículos básicos— por un costo aproximado de 140 pesos, lo que representa un ahorro estimado de entre 450 y 550 pesos en comparación con precios comerciales habituales.

Durante el recorrido por el mercadito, se observó una alta afluencia en distintos puntos del área habilitada, con cientos de personas concentradas de manera simultánea, lo que confirmó la alta demanda de este tipo de apoyos directos para la economía familiar.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que el programa está enfocado en brindar un respaldo inmediato a las familias en un periodo en el que muchas enfrentan compromisos financieros derivados de gastos realizados a inicio de año, como pagos de servicios, deudas o necesidades escolares.

El esquema del mercadito permite que, dependiendo del tipo de producto, las personas beneficiarias puedan llevar desde una hasta diez piezas, bajo un control establecido para garantizar que el apoyo alcance al mayor número posible de familias.

El edil destacó que el programa es posible gracias a la participación de proveedores que ofrecieron precios preferenciales, donaciones de productos y facilidades logísticas, lo que permitió ampliar el impacto del mercadito sin afectar su viabilidad.

Finalmente, indicó que, aunque el Mercadito a Peso está contemplado principalmente para atender la temporada de enero y febrero, su continuidad podría evaluarse conforme a la respuesta ciudadana y las necesidades que se presenten en los próximos meses, al tratarse de un esquema flexible de apoyo social.