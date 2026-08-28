Realizan con éxito primer desfile de mascotas en Monclova

Pese al calor de 36 grados, la Caravana Chistosita reunió a familias, ofreció premios y brindó servicios veterinarios sin costo.

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El intenso calor no impidió que familias de Monclova participaran en el primer desfile de mascotas organizado por la Asociación de Veterinarios de Monclova, actividad que reunió a decenas de personas acompañadas por sus animales de compañía.

David Puente Medina, presidente de la Asociación, informó que el evento, titulado Caravana Chistosita, se desarrolló pese a temperaturas de hasta 36 grados, con la participación aproximada de 12 automóviles decorados y entre 30 y 40 mascotas.

Desfile de mascotas reúne a familias de Monclova

El veterinario explicó que la convocatoria, motivada por la celebración del Día del Veterinario, invitó a todos los consultorios de animales de compañía, de granja y exóticos y a las familias monclovenses a acudir con sus perros y gatos arreglados, mientras que los participantes también tuvieron la oportunidad de decorar sus vehículos para formar parte del recorrido organizado por el gremio veterinario.

Durante la actividad se realizaron premiaciones para las mascotas y los automóviles que participaron en el desfile. Puente Medina destacó que el objetivo fue generar una convivencia familiar y promover la atención responsable de los animales de compañía.

Además de las premiaciones, los organizadores realizaron una rifa entre los asistentes, cuyos premios estuvieron relacionados con la atención veterinaria. Entre los beneficios entregados se incluyeron consultas, tratamientos y vacunas destinadas a perros y gatos.

Veterinarios buscan repetir desfile de mascotas cada año

Puente Medina señaló que durante el evento también se ofrecieron servicios gratuitos para los animales de compañía, entre ellos vacunación y desparasitación. Agregó que algunas mascotas tuvieron acceso a atención veterinaria sin costo y se contemplaron cirugías completamente gratuitas.

El presidente de la Asociación de Veterinarios de Monclova consideró que la primera edición permitió establecer una actividad que puede convertirse en una tradición para las familias de la localidad. La organización pretende realizar nuevamente el desfile el próximo año y mantener su crecimiento.

La Asociación de Veterinarios de Monclova también contempla buscar el respaldo de las autoridades para fortalecer futuras ediciones. El propósito es incrementar la participación de familias, mascotas y vehículos, además de ampliar los beneficios veterinarios ofrecidos durante la jornada.

Puente Medina indicó que la respuesta registrada en esta primera edición permitió establecer una base para continuar con el proyecto. La intención es que el desfile se realice anualmente y que cada edición tenga una mayor participación de la comunidad.

La actividad combinó convivencia familiar, participación de mascotas y servicios de atención veterinaria, en una jornada que reunió a propietarios de perros y gatos. Los organizadores esperan que el próximo año más familias se incorporen al desfile y que la participación permita consolidar el evento en Monclova.