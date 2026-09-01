Realizan compras de urgencia por regreso a clases en Monclova

Este lunes 31 de agosto regresan a las aulas más de 70 mil estudiantes y cerca de seis mil docentes de educación básica en la Región Centro.

Las compras de última hora para el regreso a clases continuaron este domingo en Monclova, a pocas horas del inicio del nuevo ciclo escolar.

Familias acudieron a establecimientos comerciales para completar la adquisición de útiles escolares, uniformes, mochilas y otros artículos necesarios para los estudiantes.

Alejandra Soto, madre de familia con cinco hijos, explicó que recibió hasta el último momento la lista de útiles escolares. Señaló que los requerimientos para este ciclo escolar no presentaron cambios importantes respecto al año anterior, por lo que tuvo que adquirir principalmente los materiales considerados indispensables.

Regreso a clases mantiene compras de última hora

La madre de familia explicó que en esta ocasión las escuelas no solicitaron una cantidad considerable de artículos nuevos. Indicó que la mayoría de los materiales requeridos corresponde a productos básicos que los estudiantes utilizan dentro de sus mochilas durante las actividades escolares.

Sin embargo, señaló que todavía existen otros gastos pendientes antes del regreso a las aulas. Entre ellos mencionó la compra de uniformes y mochilas, artículos que también representan una parte importante de las necesidades que deben cubrir las familias antes del inicio de las actividades escolares.

La adquisición de estos productos continuó durante el domingo, cuando algunas familias aprovecharon las últimas horas para completar sus compras. Los establecimientos comerciales recibieron a padres que todavía tenían pendientes algunos artículos incluidos en las listas escolares.

Soto explicó que, aunque los útiles solicitados fueron principalmente los necesarios para llevar dentro de la mochila, todavía debía acudir a comprar otros artículos para completar lo necesario para sus cinco hijos. De esta manera, las compras escolares continuaron hasta un día antes del regreso a las aulas.

El movimiento comercial se concentró principalmente en establecimientos dedicados a la venta de útiles escolares, mochilas, uniformes y otros productos relacionados con el regreso a clases. Las familias acudieron durante el fin de semana para evitar que sus hijos iniciaran el ciclo escolar con artículos pendientes.

Más de 70 mil estudiantes regresan a clases

Más de 70 mil estudiantes de educación básica y alrededor de seis mil docentes regresarán a las aulas este lunes 31 de agosto.

El inicio del nuevo ciclo escolar generará nuevamente una importante movilización de estudiantes, maestros y familias en Monclova y la Región Centro.

Para los hogares, el regreso a clases implica cubrir diferentes necesidades antes del primer día de actividades. Además de los útiles escolares, los estudiantes requieren uniformes, calzado, mochilas y otros artículos dependiendo del nivel educativo y de las exigencias de cada plantel.

La jornada de este domingo representó una de las últimas oportunidades para las familias que todavía tenían compras pendientes. Padres y madres continuaron recorriendo los comercios para completar las listas escolares y preparar a sus hijos para el regreso a las aulas.

Con las compras de último momento, las familias concluyeron los preparativos para el inicio del ciclo escolar. Este lunes, más de 70 mil estudiantes de educación básica retomarán sus actividades académicas junto con miles de docentes.