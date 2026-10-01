Realizan antidoping sorpresa a policías de Monclova

Las evaluaciones se realizan durante los cambios de turno, cuando coinciden los elementos que concluyen su jornada y quienes ingresan al siguiente servicio

Policías municipales de Monclova son sometidos a pruebas antidoping sorpresivas y aleatorias para detectar el posible consumo de sustancias prohibidas, informó Eleuterio López Leos, regidor de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo.

Las evaluaciones se realizan durante los cambios de turno, cuando coinciden los elementos que concluyen su jornada y quienes ingresan al siguiente servicio. El propósito es comprobar que los agentes se encuentren en condiciones adecuadas para cumplir con sus responsabilidades dentro de la corporación.

El regidor explicó que las pruebas se llevan a cabo en coordinación con autoridades estatales y sin informar previamente a los policías sobre la fecha en que serán evaluados. Con ello se busca evitar que los elementos puedan anticipar la revisión y alterar las condiciones en las que se realiza.

Antidoping sorpresa se realiza durante los cambios de turno

Los exámenes se concentran en la base de Seguridad Pública, donde se reúne el personal durante el relevo de las guardias. López Leos indicó que la cantidad de elementos evaluados puede variar en cada jornada, debido a que la selección se efectúa de manera aleatoria.

La intención es alcanzar prácticamente a todos los policías que coincidan durante el cambio de turno correspondiente. Ningún elemento conoce con anticipación quién será seleccionado para la aplicación de la prueba, lo que permite mantener el carácter sorpresivo del procedimiento.

El funcionario señaló que estos exámenes forman parte de los controles establecidos para los integrantes de Seguridad Pública. La finalidad es verificar que los agentes no consuman sustancias ilegales que puedan afectar su desempeño y representar un riesgo durante el cumplimiento de sus labores.

Los policías que por alguna circunstancia no alcancen a realizarse la prueba durante una jornada no quedan fuera del procedimiento. Sus exámenes son reprogramados para otro cambio de turno y en una fecha diferente, nuevamente sin informarles previamente cuándo deberán presentarse.

De esta forma, la falta de aplicación de una prueba en determinada jornada no impide que el elemento sea evaluado posteriormente. Los agentes pendientes son incorporados a nuevas jornadas de revisión bajo el mismo esquema aleatorio.

Resultados positivos serán enviados a Honor y Justicia

Cuando un policía obtiene un resultado positivo a alguna sustancia prohibida, el caso es turnado a la Comisión de Honor y Justicia para que determine las medidas que correspondan. López Leos añadió que también se informa al C3 para continuar con el procedimiento de evaluación del elemento.

El regidor explicó que un resultado positivo puede llevar a la baja del agente, conforme a los procedimientos establecidos. La separación también queda registrada en las plataformas correspondientes, con información sobre el motivo por el cual el policía dejó de formar parte de la corporación.

El registro busca evitar que un elemento separado por consumo de sustancias prohibidas pueda ingresar posteriormente a otra institución de seguridad sin que se conozcan las circunstancias relacionadas con su salida. De esta manera, otras corporaciones pueden consultar los antecedentes correspondientes.

López Leos sostuvo que las pruebas antidoping forman parte de los mecanismos destinados a verificar que los policías municipales se encuentren aptos para realizar sus funciones. El carácter sorpresivo permite evaluar a los agentes sin que tengan oportunidad de anticipar el momento de la revisión.

La Comisión de Seguridad Pública del Cabildo da seguimiento a estas acciones junto con la corporación municipal y las autoridades estatales. El objetivo es mantener la revisión de las condiciones de los elementos que permanecen en servicio y cumplen labores de seguridad y vigilancia en Monclova.