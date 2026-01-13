Realizan acciones preventivas por frío en Parras de la Fuente

El Gobierno Municipal mantiene activos los operativos de atención, prevención y proximidad social a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos

Ante las bajas temperaturas registradas en el municipio de Parras, el Gobierno Municipal mantiene activos los operativos de atención, prevención y proximidad social a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias.

Al mediodía de este lunes, el termómetro apenas alcanzaba los 7 grados centígrados, mientras que durante la madrugada se reportaron mínimas de hasta un grado en la cabecera municipal y una sensación térmica menor en ejidos y zonas periféricas.

Traslados y atención prioritaria a población vulnerable

El director de Protección Civil y Bomberos, Juan Manuel Parra Gallardo, informó que una de las solicitudes más frecuentes ha sido el traslado de ciudadanos a sus domicilios, acción que se realiza en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública, priorizando la seguridad de las personas vulnerables.

Señaló que se atienden de manera inmediata los reportes ciudadanos relacionados con el frío, además de mantenerse habilitada la Casa del Campesino como espacio de resguardo temporal y el acompañamiento del DIF Municipal en casos familiares que requieren apoyo.

Activan rescate en zona serrana

Parra Gallardo destacó que, por instrucciones del alcalde Fernando Orozco Lara, se activaron cuadrillas para localizar a una persona extraviada en la sierra mientras practicaba senderismo, logrando su rescate con éxito durante la madrugada.

Monitoreo permanente por Frente Frío 27

Añadió que, debido al Frente Frío Número 27, continuarán las bajas temperaturas con posibles lloviznas y caída de nieve en zonas serranas, por lo que se mantiene un monitoreo permanente y la operación continua de Protección Civil las 24 horas, los siete días de la semana.