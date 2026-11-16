El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el crecimiento urbano de Ramos Arizpe exige mantener en funcionamiento los sistemas de abastecimiento de agua

Un total de 48 intervenciones de mantenimiento y equipamiento de pozos de agua potable se han realizado durante 2026 en Ramos Arizpe, con una inversión acumulada de 3 millones 950 mil pesos, como parte de los trabajos para conservar la infraestructura hidráulica que abastece al municipio.

Realizan mantenimiento en los pozos San José 2 y 4

La Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) informó que actualmente desarrolla labores de mantenimiento y sustitución de tuberías en los pozos San José 2 y San José 4, con el propósito de prevenir problemas de operación y mantener las condiciones de funcionamiento de las instalaciones.

De acuerdo con los registros municipales, durante el año también se ha dado mantenimiento a las instalaciones de 45 pozos, además de realizar la reposición de diez equipos de cloración utilizados en el tratamiento del agua que se distribuye a la población.

El gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre Flores, explicó que las intervenciones forman parte de las labores de conservación de la red hidráulica y buscan reducir el riesgo de fallas en los sistemas de abastecimiento.

“Estamos trabajando en la conservación de nuestra infraestructura para prevenir problemas en la operación y mantener el suministro de agua en las mejores condiciones posibles”, señaló.

Los trabajos en los pozos San José 2 y 4 incluyen el cambio de tuberías, una intervención destinada a conservar las condiciones operativas de la infraestructura y evitar problemas derivados del desgaste de sus componentes.

Buscan atender necesidades de abastecimiento ante crecimiento urbano

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el crecimiento urbano de Ramos Arizpe exige mantener en funcionamiento los sistemas de abastecimiento de agua potable y atender oportunamente sus necesidades de mantenimiento.

“Queremos que Ramos Arizpe siga creciendo, pero también que ese crecimiento vaya acompañado de servicios de calidad”, expresó el edil.

Las intervenciones forman parte del programa municipal de conservación y equipamiento de pozos que desarrolla EMAS durante 2026, con trabajos tanto en las instalaciones de extracción como en los componentes utilizados para el tratamiento y distribución del agua potable.