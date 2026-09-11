Realizan 2 cateos en una sola noche en Monclova

Los operativos dejaron como resultado el aseguramiento de dos inmuebles y, de manera extraoficial, tres personas detenidas y droga conocida como cristal

Dos cateos realizados durante la noche del miércoles en distintos sectores de Monclova dejaron como resultado el aseguramiento de dos inmuebles y, de manera extraoficial, tres personas detenidas y droga conocida como cristal, de acuerdo con información relacionada con los operativos.

Con estas intervenciones, la Fiscalía General del Estado elevó a 63 el número de cateos efectuados durante 2026 en la Región Centro-Desierto de Coahuila. Los procedimientos forman parte de investigaciones relacionadas principalmente con actividades de narcomenudeo y distribución de sustancias prohibidas.

Los dos operativos se efectuaron después de que Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro-Desierto, informara que hasta ese momento se contabilizaban 61 cateos durante el año.

El primer procedimiento se desarrolló en un domicilio situado en la calle Indios Naturales número 1041, en la colonia Colinas de Santiago. Después de la intervención, el inmueble quedó bajo aseguramiento de las autoridades, sin que se informara oficialmente sobre personas detenidas en ese sitio.

Horas más tarde, corporaciones de seguridad desplegaron una segunda acción en una vivienda ubicada en el cruce de las calles 11 de Julio y Álamos, en la colonia El Roble. En este caso trascendió que tres personas fueron detenidas y que los agentes localizaron una cantidad no especificada de droga conocida como cristal.

Cateos se concentran en investigaciones contra el narcomenudeo

La Fiscalía General del Estado no había difundido al cierre de esta información un comunicado con los resultados completos de ambos procedimientos. Por esta razón, las tres detenciones y el aseguramiento de cristal permanecen como información trascendida, mientras se espera la precisión oficial sobre los indicios localizados.

Lazo Chapa explicó previamente que los resultados de los cateos son variables, pues algunos procedimientos concluyen sin detenidos y otros permiten asegurar personas vinculadas con las investigaciones. El delegado estimó que durante el año se mantenía un promedio aproximado de una detención por cada cateo realizado en la región.

Las personas detenidas durante estos operativos son presentadas ante la autoridad correspondiente cuando existen elementos que permiten continuar con las investigaciones. Los inmuebles intervenidos también pueden permanecer asegurados mientras avanzan las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía.

El delegado señaló que la marihuana se mantiene entre las sustancias que aparecen con mayor frecuencia en los aseguramientos realizados durante los cateos. También se ha localizado cristal, aunque la cantidad encontrada puede variar considerablemente entre un procedimiento y otro.

Respecto a los decomisos acumulados, Lazo Chapa indicó que la Región Centro registra aproximadamente 70 kilogramos de diferentes sustancias aseguradas mediante este tipo de operativos. La cifra corresponde a los procedimientos efectuados antes de la actualización derivada de los dos cateos realizados el miércoles.

Cateos acumulan decomisos de droga en Coahuila

A nivel estatal, el delegado señaló que los cateos realizados por la Fiscalía General del Estado han permitido asegurar aproximadamente 800 kilogramos de distintas drogas. Entre las sustancias consideradas en esa cifra se encuentran marihuana, cristal, cocaína y otros narcóticos detectados durante investigaciones relacionadas con el narcomenudeo.

Uno de los decomisos considerados relevantes en la Región Centro ocurrió durante un cateo en el que fueron localizados aproximadamente 17 kilogramos de cocaína. Lazo Chapa identificó ese procedimiento como uno de los aseguramientos de mayor volumen registrados durante el año en Monclova.

Las investigaciones también han permitido localizar armas de fuego en algunos inmuebles intervenidos por las autoridades. Sin embargo, el funcionario señaló que los aseguramientos de armamento representan una proporción menor frente a los procedimientos enfocados directamente en la localización de narcóticos.

Con los dos cateos realizados el miércoles, la Fiscalía alcanzó 63 operativos de este tipo durante 2026 en la Región Centro-Desierto. El saldo conocido de las nuevas acciones incluye tres detenidos y el aseguramiento de cristal, aunque la autoridad todavía debe confirmar oficialmente los resultados.

La Fiscalía deberá determinar además la situación jurídica de las personas detenidas y precisar la cantidad de droga localizada durante el segundo operativo. Las investigaciones continuarán para establecer la posible responsabilidad de los involucrados y determinar si los inmuebles asegurados tienen relación con actividades de distribución de narcóticos.