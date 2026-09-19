Realiza TecNM-Saltillo simulacro con 4,500 asistentes

Con 230 brigadistas, el plantel fue el primero en realizar el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se repite a nivel nacional el sábado 19 de septiembre

Poco más de 4,500 estudiantes, docentes y personal no docente del TecNM-Saltillo participaron en el simulacro, celebrado este 18 de septiembre con el objetivo de fomentar y fortalecer la cultura de la prevención con la participación y crecimiento del conocimiento de la Protección Civil en la población educativa y sociedad en general.

Estas actividades se realizan en el marco de la conmemoración de la formación de la Unidad de Protección Civil Federal, después de los acontecimientos del sismo de 1985.

La Unidad Interna de Protección Civil, “Juan de la Cruz”, de la comunidad guinda y blanco, se unió al objetivo del evento nacional, para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de reacción ante la eventualidad de una emergencia o desastre.

El TecNM-Saltillo se convirtió en el primero en hacer este simulacro y con la cantidad de participantes, que es convocado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, que convoca a todas las instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el Segundo Simulacro del año 2026, que hoy se celebró en el TecNM-Saltillo y a nivel nacional se lleva a cabo el sábado 19 al mediodía.

En esta ocasión, el simulacro se denominó “Amenaza de Bomba” y no tuvo lesionados; en el mismo, que se celebró por primera ocasión para todas y todos los estudiantes, personal docente y no docente del Tecnológico, que tuvo su punto de reunión, el estadio “Carlos Roldán Sanders” de nuestra institución.

El código rojo se activó a las 9:00 horas en los 4 edificios del Tecnológico, desde las oficinas administrativas, el edificio principal, donde se encuentra el Frontispicio, así como el campus “Miravalle” y “Boillot” o “Elite”, partiendo cada quien desde sus puntos de trabajo, clases y la actividad realizada en ese momento.

La amenaza de bomba se dio desde un día antes, y hoy por la mañana continuaron insistiendo las llamadas, alertando a las autoridades, la Unidad de Protección Civil “Juan de la Cruz”, a cargo de Juan Carlos Garay, apoyado por César Gayar y respaldados por 230 brigadistas de Búsqueda y Salvamento, Evacuación, Contra Incendios y Primeros Auxilios, compuestos por estudiantes y personal docente y no docente del Tecnológico, para salvaguardar la integridad de todos los evacuados.