Realiza SNTE foro pedagógico sobre la Nueva Escuela Mexicana

En Saltillo, docentes y autoridades educativas participaron en un encuentro para fortalecer la práctica docente y difundir la Nueva Escuela Mexicana

La postura de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ante la propuesta de transformación del sistema educativo, es que los maestros que trabajan directamente frente a grupo deben ser parte fundamental de este proceso, al ser quienes conocen de primera mano las necesidades, problemáticas y situaciones que se presentan diariamente en las aulas, señaló su dirigente, la maestra Isela Liberio Luévano.

Durante un encuentro realizado la mañana de este martes en Saltillo, Coahuila, con docentes de la Región Sureste del estado, la representante sindical destacó que cualquier actualización de la Nueva Escuela Mexicana debe partir de las experiencias de quienes llevan a la práctica los planes educativos, pues su participación permite identificar qué aspectos requieren modificaciones y fortalecimiento.

En este sentido, sostuvo que la transformación educativa debe construirse mediante el trabajo directo con los maestros, escuchando sus aportaciones y considerando las condiciones reales en las que desarrollan su labor.

Estas reflexiones se compartieron durante el Foro Encuentro Pedagógico, denominado Elementos para la Planeación Didáctica por Proyectos, enfocado en la difusión de la Nueva Escuela Mexicana.