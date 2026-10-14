Realiza Arteaga jornada de prevención contra el cáncer de mama

Con estas acciones, se busca fortalecer la cultura de la prevención y recordar a todas las mujeres la importancia de cuidar su salud y acudir a sus chequeos

En el marco de Octubre Rosa, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, hoy se llevó a cabo una jornada de prevención en el ejido Huachichil, en coordinación con Inspira Coahuila, para promover la salud de las mujeres y facilitar el acceso a servicios médicos.



Durante esta actividad se otorgarán 60 mastografías y se realizarán pruebas de Papanicolaou sin límite de atención, con el propósito de impulsar la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino.



Se agradeció al ingeniero Manolo Jiménez Salinas y a la ingeniera Paola Rodríguez López por sumarse a esta iniciativa y contribuir a acercar estos servicios a las mujeres de Arteaga.



Además de estas jornadas, la atención ginecológica está disponible en la Clínica Municipal de la cabecera y en la clínica de San Antonio de las Alazanas, donde las mujeres pueden acudir a revisiones médicas y llevar su control prenatal.



Con estas acciones, se busca fortalecer la cultura de la prevención y recordar a todas las mujeres la importancia de cuidar su salud y acudir a sus revisiones periódicas.