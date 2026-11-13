Realiza AMMJE Monclova bingo benéfico de apoyo a pacientes

La asociación civil entregará recursos a la agrupación Por Una Vida Digna y Contra el Cáncer para cubrir medicamentos y prótesis.

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), capítulo Monclova, organizará un bingo con causa para recaudar fondos en beneficio de personas que reciben atención por enfermedades oncológicas. El evento, denominado "La Noche de los Deseos, edición 2026", se realizará el 10 de diciembre y permitirá entregar a la Asociación Por Una Vida Digna y Contra el Cáncer A.C. el 80 por ciento de los ingresos por boletaje.

Marcela Mendoza Camero, presidenta de AMMJE Monclova, explicó que la iniciativa surgió del interés de las empresarias por desarrollar actividades con impacto social. La propuesta consiste en aprovechar la capacidad de convocatoria de la organización para respaldar el trabajo de una asociación que lleva años acompañando a pacientes con cáncer.

La celebración se efectuará en Eventos Mogalza, situado en avenida Constitución número 83, en la colonia El Pueblo, junto al Pueblo de las Américas. Los accesos tendrán un precio de 300 pesos y se contempla vender hasta 400 boletos para una noche que incluirá bingo, exhibiciones de moda y premios para los asistentes.

AMMJE canalizará recursos para atender necesidades de pacientes oncológicos

De acuerdo con Mendoza Camero, la mayor parte de los recursos recaudados se entregará directamente a la agrupación beneficiaria. El porcentaje restante, equivalente al 20 por ciento, cubrirá los costos de organización, personal, limpieza y otros servicios indispensables para realizar el evento.

La colaboración estará respaldada mediante un convenio entre ambas asociaciones. Erika Moreno, vicepresidenta de AMMJE y encargada de su área jurídica, explicó que el acuerdo establece las obligaciones de las participantes y los mecanismos para formalizar la entrega de los recursos.

También se contempla una reunión posterior para definir cómo se ejercerá el dinero y documentar su aplicación. Las organizaciones buscan contar con comprobantes que permitan verificar el destino de la aportación y ofrecer certeza sobre el cumplimiento del objetivo benéfico.

Lourdes Ramírez Leal, presidenta de la Asociación Por Una Vida Digna y Contra el Cáncer A.C., informó que la agrupación está constituida legalmente desde 2011. Su trabajo comenzó con la atención de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, pero posteriormente incorporó a hombres que solicitaron ayuda por distintos tipos de enfermedades oncológicas.

Actualmente, la asociación acompaña a aproximadamente 130 pacientes y atiende necesidades que van desde medicamentos hasta prótesis mamarias, pelucas, turbantes y prendas especiales. También proporciona acompañamiento psicológico para enfrentar las dificultades emocionales que implica recibir un diagnóstico y someterse a tratamientos contra el cáncer.

Ramírez Leal explicó que representantes de la organización visitan la Clínica 86 los martes o miércoles para acercarse a pacientes y detectar nuevos casos que requieren asistencia. La atención psicológica también se proporciona a distancia, mediante una especialista que colabora desde Guadalajara.

Preparan noche de bingo con pasarela y 40 obsequios

El encuentro comenzará a las 18:30 horas y concluirá aproximadamente a las 22:30 horas del jueves 10 de diciembre. La programación contempla 40 premios, incluido un obsequio especial de categoría premium, además de otros regalos que se entregarán durante las distintas rondas del juego.

Como parte de las actividades complementarias, se presentarán pasarelas de moda en diferentes momentos de la noche. La empresaria Liz Treviño, propietaria de una boutique en Monclova, asumirá la organización de esta presentación, incluida la contratación de modelos y el montaje de la infraestructura necesaria.

Mendoza Camero reconoció la disposición de Treviño y de María del Carmen Gallegos, propietaria de Eventos Mogalza, quienes se sumaron voluntariamente a la iniciativa. La segunda facilitó el espacio para desarrollar el encuentro, que prácticamente marcará la apertura de las instalaciones para este tipo de actividades.

La presidenta de AMMJE manifestó que buscan convertir "La Noche de los Deseos" en una actividad anual, con ediciones destinadas a respaldar distintas organizaciones de asistencia social. Sin embargo, aclaró que el convenio establecido actualmente corresponde únicamente al evento de diciembre, aunque existe disposición para explorar futuras colaboraciones.

Respecto a los padecimientos que atienden, Ramírez Leal mencionó que han detectado una mayor presencia de casos de cáncer de colon entre las personas que solicitan apoyo. La agrupación tiene registrados actualmente cinco hombres, aunque durante sus recorridos por la Clínica 86 han encontrado jornadas con una importante cantidad de pacientes varones, principalmente con ese diagnóstico.

La dirigente social señaló que la aportación de AMMJE permitirá reforzar la atención de necesidades que surgen durante los tratamientos. Entre ellas están la compra de medicamentos, la sustitución de prótesis y la adquisición de artículos especializados que los pacientes requieren para mejorar sus condiciones de vida.